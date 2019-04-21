Ученые связали рост ногтей с необходимостью приматов адаптироваться для жизни на деревьях





Ногти растут благодаря непрерывному делению клеток, что позволяет ногтевой пластине увеличиваться со скоростью около 3 миллиметров в месяц. При этом ногти на ногах вырастают на 1 миллиметр. По словам Мэтью Борта, куратора Отдела ископаемых приматов в Герцогском лемурском центре в Северной Каролине, ногти были важной структурой для выживания приматов на деревьях. Данные окаменелости говорят о том, что приматы или близкие их родственники впервые обзавелись ногтями около 58-55 миллионов лет назад. По сравнению с другими животными ногтевые пластины приматов довольно широкие, что дает большую площадь поверхности для захвата веток.В результате эволюции данная черта сохранилась у людей, а широкие пальцы рук и ног были бы особенно удобны в поиске плодов на самом краю ветвей. Исследователи утверждают, что ногти также выполняют защитную эволюционную функцию - работают подобно миниатюрным щитам, закрывающим открытые кончики пальцев рук и ног. Ловкость, чувствительность и мощная хватка пальцев пригодились для создания и использования инструментов. Во многих отношениях эта адаптация сформировала фундамент для огромного круга задач, которые человеческие руки могут выполнить в современности.