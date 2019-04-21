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Ученые связали рост ногтей с необходимостью приматов адаптироваться для жизни на деревьях
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Ученые связали рост ногтей с необходимостью приматов адаптироваться для жизни на деревьях

Ногти являются важным атрибутом привлекательного имиджа современного человека, однако в прошлом они повышали шансы на выживание. Ученые связали рост ногтей с необходимостью приматов адаптироваться для жизни на деревьях.
Ученые связали рост ногтей с необходимостью приматов адаптироваться для жизни на деревьях

Ногти растут благодаря непрерывному делению клеток, что позволяет ногтевой пластине увеличиваться со скоростью около 3 миллиметров в месяц. При этом ногти на ногах вырастают на 1 миллиметр. По словам Мэтью Борта, куратора Отдела ископаемых приматов в Герцогском лемурском центре в Северной Каролине, ногти были важной структурой для выживания приматов на деревьях. Данные окаменелости говорят о том, что приматы или близкие их родственники впервые обзавелись ногтями около 58-55 миллионов лет назад. По сравнению с другими животными ногтевые пластины приматов довольно широкие, что дает большую площадь поверхности для захвата веток.

В результате эволюции данная черта сохранилась у людей, а широкие пальцы рук и ног были бы особенно удобны в поиске плодов на самом краю ветвей. Исследователи утверждают, что ногти также выполняют защитную эволюционную функцию - работают подобно миниатюрным щитам, закрывающим открытые кончики пальцев рук и ног. Ловкость, чувствительность и мощная хватка пальцев пригодились для создания и использования инструментов. Во многих отношениях эта адаптация сформировала фундамент для огромного круга задач, которые человеческие руки могут выполнить в современности.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:59

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