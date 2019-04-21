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Актриса Инна Чурикова вспомнила о первой встрече с мужем Глебом Панфиловым

Актриса Инна Чурикова поделилась впечатлением от первой встречи с мужем Глебом Панфиловым. Супруги вместе уже более 50 лет, а ради семьи звезда была готова отказаться от карьеры.
Актриса Инна Чурикова вспомнила о первой встрече с мужем Глебом Панфиловым

Первая встреча Чуриковой и Панфилова состоялась во время поиска актрисы для фильма “В огне брода нет”. Режиссер не нашел подходящий для него типаж, поэтому нарисовал его, а потом уже заметил в телевизионной программе Чурикову. Актриса призналась, что уже во время первого разговора она поняла, что это ее человек, и она готова прожить с ним всю жизнь. Панфилов не хотел торопить события, но после ухаживаний в 1969 году пара поженилась, а в 1978 году у них появился сын. В то время популярность Чуриковой была на пике, и ей приходилось выделять время на работу и семью. Муж и сын актрисы всегда провожали ее на репетиции с таким видом, будто она отправлялась на свидание, что заметила артистка.
Актриса Инна Чурикова вспомнила о первой встрече с мужем Глебом Панфиловым

Сын актрисы поступил в МГИМО и стал работать международным юристом, а с недавних пор занимается бизнесом. Инна Чурикова называет 50 совместных лет с Панфиловым идеальными и благодарит за поддержку супруга.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:01

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