Ученые предложили создать «гараж» для космических кораблей





Это связано с большим количеством мусора, который остается на околоземной орбите, в результате списания отработанных аппаратов. Эти остатки двигаются с сумасшедшей скоростью и способны повредить МКС и другие рабочие спутники Земли.Если игнорировать эту проблему, то со временем количество космического мусора достигнет предела, что не позволит реализовать проект. Когда начнет производство космического "гаража" - неизвестно.