Ученые предложили создать «гараж» для космических кораблей
Ученые из Франции предложили создать «гараж» для космических кораблей. Это поможет утилизировать старые аппараты и строить новые.
Это связано с большим количеством мусора, который остается на околоземной орбите, в результате списания отработанных аппаратов. Эти остатки двигаются с сумасшедшей скоростью и способны повредить МКС и другие рабочие спутники Земли.
Если игнорировать эту проблему, то со временем количество космического мусора достигнет предела, что не позволит реализовать проект. Когда начнет производство космического "гаража" - неизвестно.
Это связано с большим количеством мусора, который остается на околоземной орбите, в результате списания отработанных аппаратов. Эти остатки двигаются с сумасшедшей скоростью и способны повредить МКС и другие рабочие спутники Земли.
Если игнорировать эту проблему, то со временем количество космического мусора достигнет предела, что не позволит реализовать проект. Когда начнет производство космического "гаража" - неизвестно.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:53