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Ученые предложили создать «гараж» для космических кораблей

Ученые из Франции предложили создать «гараж» для космических кораблей. Это поможет утилизировать старые аппараты и строить новые.
Ученые предложили создать «гараж» для космических кораблей

Это связано с большим количеством мусора, который остается на околоземной орбите, в результате списания отработанных аппаратов. Эти остатки двигаются с сумасшедшей скоростью и способны повредить МКС и другие рабочие спутники Земли.

Если игнорировать эту проблему, то со временем количество космического мусора достигнет предела, что не позволит реализовать проект. Когда начнет производство космического "гаража" - неизвестно.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:53

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