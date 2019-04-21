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Мужу Ксении Бородиной напомнили, как в свое время он изменил жене

Любимому супругу телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – российскому предпринимателю и блогеру Курбану Омарову напомнили, как несколько лет назад он «свернул налево». По словам интернет-пользователей, бизнесмен не имел никакого права нелицеприятно высказываться в адрес известного комика Сергея Светлакова.

Мужу Ксении Бородиной напомнили, как в свое время он изменил жене

Ранее стало известно, что Омаров, посмотрев свежий выпуск телешоу «Осторожно, Собчак!», поспешил заступиться за ведущих телепроекта «Дом-2», в частности и за свою супругу. Бизнесмен опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором возмутился высказываниями популярного российского юмориста и актера.

Впрочем, блог Курбана многие фолловеры не оценили по достоинству. Один за другим читатели принялись в пух и прах критиковать действия Омарова, что в итоге привело к тому, что предприниматель удалил публикацию. Как бы то ни было, но это не остановило недоброжелателей, которые продолжили высказывать свое мнение под другими постами мужа Бородиной.

Мужу Ксении Бородиной напомнили, как в свое время он изменил жене

Вчера Омаров выложил новую фотографию, под которой заявил, что опубликовал ее только для того, чтобы хейтерам было, где излагать свои мысли. Однако, Курбан, по всей видимости, не ожидал, что подписчики примутся напоминать ему о тех временах, когда он изменял Бородиной, и как она лично нелицеприятно отзывалась о нем в социальных сетях.

Также фолловеры в очередной раз указали на то, что Светлаков, в отличие от Омарова, заслуживает уважения, ведь не живет за счет своей супруги, а все то, что у него есть на сегодняшний день, он добился сам.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:26

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