WhatsApp тестирует сканер отпечатка для приложения на Android





Также известно, что при биометрической аутентификации будет блокироваться возможность делать скриншоты экрана. Однако с чем связано такое ограничение, и будет ли оно присутствовать на окончательной версии приложения - неизвестно. Также WhatsApp ничего не говорит и о дате выхода завершенного обновления.Эти нововведения будут доступны для всех пользователей операционной системы Android. На iPhone уже используется биометрическая защита в виде распознавания лица собственника. Будет ли вводиться на iOS дополнительная возможность установки дактилоскопической проверки - также не уточняется.