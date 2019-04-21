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WhatsApp тестирует сканер отпечатка для приложения на Android

Компания WhatsApp запустила тестирование бета-версии приложения для Android с функцией биометрической защиты. Обновление касается только этой платформы.
WhatsApp тестирует сканер отпечатка для приложения на Android

Также известно, что при биометрической аутентификации будет блокироваться возможность делать скриншоты экрана. Однако с чем связано такое ограничение, и будет ли оно присутствовать на окончательной версии приложения - неизвестно. Также WhatsApp ничего не говорит и о дате выхода завершенного обновления.

Эти нововведения будут доступны для всех пользователей операционной системы Android. На iPhone уже используется биометрическая защита в виде распознавания лица собственника. Будет ли вводиться на iOS дополнительная возможность установки дактилоскопической проверки - также не уточняется.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:42

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