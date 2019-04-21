Ученые рассказали о шести симптомах рака глаза





Ученые из Великобритании отмечают, что чаще всего среди видов рака глаза встречается именно меланома. С таким заболеванием обычно сталкиваются люди старше 50 лет, имеющие светлый цвет роговицы. При этом другие формы онкологии также не исключены – лимфома, плоскоклеточный рак и ретинобластома. Чаще всего развитие таких заболеваний провоцирует долгое пребывание на ярком солнце без защитных очков.Британские специалисты рассказали о шести основных симптомах, способных указывать на наличие и развитие онкологии глаза. В первую очередь – это растущие темные пятна, что является свидетельством появления лишних тканей в глазу. Следующий симптом – появление теней и частые вспышки. Общее затуманивание зрения – еще одна причина обратиться к врачу.О развитии рака в данном органе может свидетельствовать планомерное выпячивание глаза, очень часто оно сопровождается регулярной болью. При этом неприятные ощущения могут являться самостоятельным симптомом. Резкая частичная потеря зрения – это уже серьезный сигнал, рассказывают эксперты.Специалисты отметили, что все эти симптомы могут являться следствием других, менее серьезных болезней глаз. Тем не менее, в таких случаях необходимо сразу обращаться за помощью.