В Сети появилась запись разговора Виктории Романец с сотрудником Первого канала о гонораре в 200 тысяч рублей
В социальных сетях появилась запись телефонного разговора бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец с сотрудником российского телеканала «Первый». Оказалось, что длинноволосая красавица согласна принять участие в телепрограмме «Пусть говорят» за хорошее вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.
Не секрет, что не так давно Романец в компании своего любимого супруга Антона Гусева посетила известную телепередачу «На самом деле», участие в которой для звездного семейства обернулось позором. В Интернете по-прежнему насмехаются над парочкой и их нелепыми претензиями в адрес теперь уже бывшей прислуги Людмилы.
Звезд, судя по всему, это ничуть не задевает, ведь супруги не против в очередной раз стать героями другой передачи, где будет обсуждаться эта же тема.
Считанные часы назад в Сети появилась запись, на которой Романец озвучивает, сколько телеканалу придется заплатить ей и ее мужу, чтобы они появились на их съемочной площадке. Нужно сказать, сотрудникам «Первого» телеканала девушка несколько раз указала на то, что скандал с домработницей, который продолжают обсуждать в Интернете, является истинной правдой.
К слову, модель отметила, что если телеканал пригласит ее на передачу в качестве эксперта, то ее гонорар составляет 50 тысяч рублей, а вот если эта программа будет полностью посвящена ситуации, которая не так давно произошла в ее семье, то за это продюсерам придется заплатить как минимум 200 тысяч рублей.
Не секрет, что не так давно Романец в компании своего любимого супруга Антона Гусева посетила известную телепередачу «На самом деле», участие в которой для звездного семейства обернулось позором. В Интернете по-прежнему насмехаются над парочкой и их нелепыми претензиями в адрес теперь уже бывшей прислуги Людмилы.
Звезд, судя по всему, это ничуть не задевает, ведь супруги не против в очередной раз стать героями другой передачи, где будет обсуждаться эта же тема.
Считанные часы назад в Сети появилась запись, на которой Романец озвучивает, сколько телеканалу придется заплатить ей и ее мужу, чтобы они появились на их съемочной площадке. Нужно сказать, сотрудникам «Первого» телеканала девушка несколько раз указала на то, что скандал с домработницей, который продолжают обсуждать в Интернете, является истинной правдой.
«Эту женщину действительно зовут Людмила, по паспорту. Действительно договор был составлен. Людмила уже не является нашей домработницей!» - заявила Романец сотруднице телеканала.
К слову, модель отметила, что если телеканал пригласит ее на передачу в качестве эксперта, то ее гонорар составляет 50 тысяч рублей, а вот если эта программа будет полностью посвящена ситуации, которая не так давно произошла в ее семье, то за это продюсерам придется заплатить как минимум 200 тысяч рублей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:51