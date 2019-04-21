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Влад Соколовский стал крестным отцом для ребенка своих друзей

Певец Влад Соколовский взял на себя ответственность за ребенка друзей, о чем сообщил на своей странице в сети Instagram. Артист опубликовал фото с крещения мальчика по имени Артем.
Влад Соколовский стал крестным отцом для ребенка своих друзей

Родителями Артема являются Данил и Анастасия Пономаревы, которые выбрали крестным отцом своего друга и отечественную знаменитость Влада Соколовского. На своей странице в сети Instagram певец опубликовал фото с ребенком, который позирует для снимка впервые в своей жизни. Артист бережно удерживает мальчика на руках в церкви, благодаря чему поклонники смогли четко рассмотреть убранство храма. В своем посте Соколовский поблагодарил друзей за оказанное доверие, а также отметил, что это большая ответственность.

В комментариях поклонники напомнили, что исполнитель уже несет ответственность за дочь Мию, которую воспитывал вместе с Ритой Дакотой. Как известно, пара не так давно рассталась, что певица очень тяжело переживала.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:46

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