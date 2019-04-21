Эксперты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье





Российские эксперты выделил несколько групп факторов, спровоцировавших масштабные пожары в Забайкалье. В первую очередь – это пал сухой травы. Во многих таких случаях огонь перебрасывался на деревья и леса, а затем распространялся дальше из-за сильного ветра. Еще одна причина возникновения пожаров – это горящие свалки. Вследствие сильного ветра огонь с них распространялся на соседние поля, а затем и леса. В двух случаях эксперты зафиксировали переход пожаров с территории Китая и Монголии. Также были установлены случаи, когда поля загорались из-за обрыва ЛЭП и последующего короткого замыкания.Специалисты отмечают, что в данной ситуации совпало множество благоприятных факторов для распространения пожаров – несколько источников их зарождения, сила ветра и природный рельеф этой местности, богатый полями и лесами. Все это привело к тому, что огонь быстро охватил огромную территорию и угрожал даже населенным пунктам, расположенным поблизости. При этом было отмечено, что названные причины являются предварительными, так как официальное расследование еще не завершено. В настоящий момент ситуация в Забайкалье нормализовалась, ветер утих, а пожары удалось локализовать.