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Эксперты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Эксперты рассказали о ситуации, сложившейся в связи с пожарами в Забайкалье. Специалисты назвали предварительные причины возникновения и распространения огня, угрожавшего десяткам населенных пунктов и тысячам людей.
Эксперты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Российские эксперты выделил несколько групп факторов, спровоцировавших масштабные пожары в Забайкалье. В первую очередь – это пал сухой травы. Во многих таких случаях огонь перебрасывался на деревья и леса, а затем распространялся дальше из-за сильного ветра. Еще одна причина возникновения пожаров – это горящие свалки. Вследствие сильного ветра огонь с них распространялся на соседние поля, а затем и леса. В двух случаях эксперты зафиксировали переход пожаров с территории Китая и Монголии. Также были установлены случаи, когда поля загорались из-за обрыва ЛЭП и последующего короткого замыкания.
Эксперты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Специалисты отмечают, что в данной ситуации совпало множество благоприятных факторов для распространения пожаров – несколько источников их зарождения, сила ветра и природный рельеф этой местности, богатый полями и лесами. Все это привело к тому, что огонь быстро охватил огромную территорию и угрожал даже населенным пунктам, расположенным поблизости. При этом было отмечено, что названные причины являются предварительными, так как официальное расследование еще не завершено. В настоящий момент ситуация в Забайкалье нормализовалась, ветер утих, а пожары удалось локализовать.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:46

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