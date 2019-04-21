Воздыхатель Ольги Бузовой показал отличные отцовские качества

«Что-то тут явно не чисто. А вы заметили, как в последнее время Майами изменился?», «Олег, уже готовишься своих няньчить? Так Бузова что ли на самом деле беременна от тебя?» - продолжают писать в Сети.





В социальных сетях уже несколько недель ходят слухи о том, что у Бузовой наконец-таки появился мужчина, от которого телезнаменитость уже даже ждет ребенка, однако свое интересное положение решили тщательно скрывать.Считанные часы назад на страничке в Instagram Олега Майами появился видеоролик, после которого фолловеры сделали вывод, что именно певец стал тем «единственным», от которого Бузова решила обзавестись наследниками.Олег опубликовал в Stories несколько коротких видеозаписей, на которых мило играет с маленьким ребенком. Невооруженным взглядом видно, что Майами приносит удовольствие веселье с малышом. Впрочем, такое поведение музыканта многих читателей удивило.По словам пользователей Сети, они до сих пор хорошо помнят, как еще недавно Олег вел себя весьма легкомысленно, поэтому не понимают, что же так повлияло на парня.К слову, та нежность и забота, которую Майами проявил по отношению к маленькому ребенку, никого не оставила равнодушным.