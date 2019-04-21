Агата Муцениеце пожаловалась на сильные боли в шее

На новом опубликованном снимке Агата Муцениеце предстала перед публикой без макияжа, в очках с крупной оправой и клетчатым шарфом на шее. Таким образом актриса попыталась утеплить участок своего тела, поскольку проснулась с сильным защемлением. Артистка попросила у поклонников совета, а именно ее интересовали медикаменты и даже народные средства, чтобы избавиться от недуга. Как отметила Муцениеце, она столкнулась с подобной проблемой впервые, что для нее оказалось неприятным опытом.В комментариях под снимком отметились звездные коллеги актрисы, а именно Анна Цуканова-Котт и Анфиса Чехова. Звезды посоветовали обратиться к мануальному терапевту и остеопату. Обеспокоенные поклонники также давали некоторые ценные советы, а также пожелали Муцениеце скорейшего выздоровления.