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Агата Муцениеце пожаловалась на сильные боли в шее

Супруга Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце, на своей странице в сети Instagram пожаловалась на сильные боли в области шеи. Телеведущая Анфиса Чехова посоветовала звезде обратиться к остеопату.
Агата Муцениеце пожаловалась на сильные боли в шее

На новом опубликованном снимке Агата Муцениеце предстала перед публикой без макияжа, в очках с крупной оправой и клетчатым шарфом на шее. Таким образом актриса попыталась утеплить участок своего тела, поскольку проснулась с сильным защемлением. Артистка попросила у поклонников совета, а именно ее интересовали медикаменты и даже народные средства, чтобы избавиться от недуга. Как отметила Муцениеце, она столкнулась с подобной проблемой впервые, что для нее оказалось неприятным опытом.

В комментариях под снимком отметились звездные коллеги актрисы, а именно Анна Цуканова-Котт и Анфиса Чехова. Звезды посоветовали обратиться к мануальному терапевту и остеопату. Обеспокоенные поклонники также давали некоторые ценные советы, а также пожелали Муцениеце скорейшего выздоровления.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:30

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