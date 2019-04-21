Yamaha начала разработку нового поколения спортивного мотоцикла YZF-R1





Основные изменения в новом поколении спортивного мотоцикла Yamaha YZF-R1 коснутся его технической стороны. Главная цель японского производителя – привести данную модель в соответствие со стандартом Евро-5, вступающим в силу в странах ЕС уже в январе 2020 года. Это достаточно жесткие экологические требования, поэтому специалистам компании придется приложить немало усилий.Следующее направление развития нового Yamaha YZF-R1 – это внедрение множества технологий, используемых в конструкциях мотоциклов чемпионата MotoGP. Вместе с тем инженеры японского бренда хотят применять в новом поколении коленчатый вал с обратным вращением, это позволит упростить процесс ускорения, а также снизить шанс отрыва переднего колеса.Последним серьезным изменением в новом Yamaha YZF-R1 станет использование безрывковой разновидности КПП. Она позволит убрать потерю мощности, замедление и рывки во время переключения передачи на всех скоростях. Серьезным вызовом для инженеров бренда станет попытка адаптации данной новинки под класс гражданской техники.