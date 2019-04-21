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Специалисты составили рейтинг необычных авто

Иногда в погоне за комфортом и необычностью автопроизводители создают весьма противоречивые автомобили. Поэтому специалисты создали рейтинг транспортных средств с неординарной внешностью.
Специалисты составили рейтинг необычных авто

Первенство занял FIAT Multipla – автомобиль, созданный с расчётом на 6 людей. Интересно то, что дополнительное сиденье установили спереди, тем самым немного расширив базу. Также авто имеет весьма странную внешность, похожую на какого-то таракана.
Специалисты составили рейтинг необычных авто

На втором месте Pontiac Aztec. Этот экземпляр выделяется очень несбалансированным экстерьером и причудливыми фарами. Автомобиль собирался в Мексике и был рассчитан на американский рынок. Многие фанаты сериала «Во все тяжкие» наверняка узнают это транспортное средство, поскольку на нем первое время ездил главный герой.
Специалисты составили рейтинг необычных авто

Третье место досталось, наверное, одному из самых старых автомобилей в этом списке - Citroen Ami. Это транспортное средство выпускали с 1961 по 1979 года. Прославился он очень необычной задней частью, которая была выполнена в виде козырька над капотом. Автомобиль как будто сошел со старых сказок о причудливых существах.
Специалисты составили рейтинг необычных авто

Четвертое место занял Chevy HHR – подкачанный автомобиль. Он имеет весьма «мускулистое тело», что привлекает к себе массу внимания. Но это придает внедорожнику устойчивости и заставляет окружающих уступить ему место на трассе.
Специалисты составили рейтинг необычных авто

На пятом месте расположился Nissan Cube. Внешний вид автомобиля соответствует его названию. Прямые линии придают ему кубической формы и делают похожим на аквариум. Хотя такой экстерьер позволяет значительно увеличить внутреннее пространство в автомобиле, что в некоторых случаях важнее неординарной внешности.
Специалисты составили рейтинг необычных авто

Шестое место досталось Aston Martin Lagonda. Несмотря на очень неплохой интерьер и техническое обеспечение (разумеется, для своего времени), экстерьер автомобиля вызывает противоречивые чувства. Кузов, похожий на зубило, будет по нраву не многим автолюбителям.
Специалисты составили рейтинг необычных авто

На седьмом месте находится автомобиль, сошедший с детских рисунков – одноместный электромобиль Corbin Sparrow. Его внешность также вызывает некоторые ассоциации с ботинком, что не может не вызвать улыбку у прохожих, увидевших это чудо техники на улице.
Специалисты составили рейтинг необычных авто

Восьмое место занимает еще один старичок – автомобиль Tatra 1975 года выпуска. Это транспортное средство производилось в Чехословакии. Авто больше напоминает локомотив из-за блока фар, который расположен по центру капота.
Специалисты составили рейтинг необычных авто

Девятую строчку занял Suzuki X90 – двухместный внедорожник. Сам концепт двухместного вездехода уже весьма удивляет. Однако и внешность у этого красавчика также привлекает внимание. Его округлые формы не соответствуют статусу, однако это не мешает автомобилю одолевать трудности бездорожья.
Специалисты составили рейтинг необычных авто

И наконец, замыкает список Sang Yong Rodius – огромный минивэн, который похож на яхту. По словам экспертов, не всем понравится такое дизайнерское решение.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:34

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