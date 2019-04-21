АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали секреты для максимально эффективного использования Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Юлия Барановская не подтвердила слухи о романе с Александром Гордоном

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала слухи о ее романе с Александром Гордоном. Артистка отметила, что их связывают теплые и профессиональные отношения, а также напомнила, что у ее коллеги есть супруга.
Юлия Барановская не подтвердила слухи о романе с Александром Гордоном

Уже четыре года Барановская и Гордон ведут программу “Мужское/Женское” и за время работы сильно сдружились. Телеведущая считает Гордона своим старшим наставником и восхищается его мудростью. Однако после публикации совместного фото публика заподозрила, что между артистами есть чувства. В комментариях под снимком Барановская решила развеять подозрения, отметив, что ее с Гордоном связывают лишь дружеские и профессиональные отношения. Телеведущая напомнила публике о том, что у ее коллеги есть супруга, а в браке он воспитывает двоих сыновей.

Поклонники Юлии Барановской пристально следят за ее личной жизнью и приписывают также роман с солистом группы “Иванушки International” Кириллом Туриченко. Многие приняли во внимание, что на дне рождения Ирины Дубцовой артистка шутила о грядущей свадьбе.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Израильский дипломат Яков Кедми заявил
Влад Соколовский стал крестным отцом
WhatsApp тестирует сканер отпечатка для
Специалисты составили рейтинг необычных
Агата Муцениеце пожаловалась на сильные
Мужу Ксении Бородиной напомнили, как в
КНДР хочет укрепить экономические связи
Ученые рассказали о шести симптомах
В Сети появилась запись разговора
Эксперты назвали предварительные
Юлия Барановская не подтвердила слухи о
Yamaha начала разработку нового
Воздыхатель Ольги Бузовой показал
Прохор Шаляпин провел выходные в бане
Компания «Аквариус» представила первый
Уилл Смит рассказал о завершении съемок
Супруг Ксении Собчак рассказал, что в
Эксперты дали советы по правильному
Ксения Собчак: «Алла Пугачева не
Ученые развеяли три основных мифа
Вечер памяти Евгения Осина в Москве
Xiaomi анонсировала беспроводной утюг
Меган Маркл и принц Гарри рассматривают
Наталья Подольская опубликовала фото
Ученые назвали лучший йогурт для
В Мексике белая акула напала на
Эксперты назвали секреты для
В Сети опубликовали макеты новых
“Роскосмос” озвучил дату запуска новой
Toyota показала хэтчбек Corolla 2019 от
Просмотреть все новости