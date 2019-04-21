Юлия Барановская не подтвердила слухи о романе с Александром Гордоном
Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала слухи о ее романе с Александром Гордоном. Артистка отметила, что их связывают теплые и профессиональные отношения, а также напомнила, что у ее коллеги есть супруга.
Уже четыре года Барановская и Гордон ведут программу “Мужское/Женское” и за время работы сильно сдружились. Телеведущая считает Гордона своим старшим наставником и восхищается его мудростью. Однако после публикации совместного фото публика заподозрила, что между артистами есть чувства. В комментариях под снимком Барановская решила развеять подозрения, отметив, что ее с Гордоном связывают лишь дружеские и профессиональные отношения. Телеведущая напомнила публике о том, что у ее коллеги есть супруга, а в браке он воспитывает двоих сыновей.
Поклонники Юлии Барановской пристально следят за ее личной жизнью и приписывают также роман с солистом группы “Иванушки International” Кириллом Туриченко. Многие приняли во внимание, что на дне рождения Ирины Дубцовой артистка шутила о грядущей свадьбе.
Уже четыре года Барановская и Гордон ведут программу “Мужское/Женское” и за время работы сильно сдружились. Телеведущая считает Гордона своим старшим наставником и восхищается его мудростью. Однако после публикации совместного фото публика заподозрила, что между артистами есть чувства. В комментариях под снимком Барановская решила развеять подозрения, отметив, что ее с Гордоном связывают лишь дружеские и профессиональные отношения. Телеведущая напомнила публике о том, что у ее коллеги есть супруга, а в браке он воспитывает двоих сыновей.
Поклонники Юлии Барановской пристально следят за ее личной жизнью и приписывают также роман с солистом группы “Иванушки International” Кириллом Туриченко. Многие приняли во внимание, что на дне рождения Ирины Дубцовой артистка шутила о грядущей свадьбе.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:40