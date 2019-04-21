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Супруг Ксении Собчак рассказал, что в Норвегии можно с легкостью загреметь в тюрьму

Все еще законный муж эпатажной тележурналистки Ксении Собчак – известный актер и кинорежиссер Максим Виторган рассказал поклонникам, что в Норвегии действуют довольно строгие законы. По словам артиста, в скандинавской стране можно с легкостью загреметь в тюрьму.

Супруг Ксении Собчак рассказал, что в Норвегии можно с легкостью загреметь в тюрьму

Не секрет, что не так давно возлюбленный Собчак оправился путешествовать. Сейчас Виторган находится в Шпицбергене, откуда и делится с преданными фанатами большим количеством свежих фотографий, видеороликов и Stories.

Считанные часы назад Виторган опубликовал новый пост, в котором рассказал о некоторых законах Норвегии, а также назвал плюсы и минусы страны. По словам актера, в скандинавской стране туризм по степени ценности уже давно оставил позади угледобычу.

«В число достопримечательностей здесь попадают не только заброшенные шахты, но и опоры дороги для вагонеток, разбросанные по склонам», - рассказал Виторган.

Для него большим плюсом стал рыбный суп, который в Норвегии, по его мнению, готовят лучше всего. А вот мясо кита Виторгану вовсе не понравилось, поэтому он не стал советовать его подписчикам.

Супруг Ксении Собчак рассказал, что в Норвегии можно с легкостью загреметь в тюрьму

Нужно сказать, что больше всего фанатов актера заинтересовал закон Норвегии о том, что полиция имеет полное право остановить не только проезжающий мимо автомобиль, но и даже снегоход.

«Без прав нельзя. Ощутимо выпивал накануне - следующие три дня проведёшь в комфорте - в тюрьме», - подметил артист.

К слову, Виторган убежден, что в тюрьме Норвегии спится «отлично», поэтому считает ее «комфортным вариантом».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:54

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