Супруг Ксении Собчак рассказал, что в Норвегии можно с легкостью загреметь в тюрьму

«В число достопримечательностей здесь попадают не только заброшенные шахты, но и опоры дороги для вагонеток, разбросанные по склонам», - рассказал Виторган.

«Без прав нельзя. Ощутимо выпивал накануне - следующие три дня проведёшь в комфорте - в тюрьме», - подметил артист.

Не секрет, что не так давно возлюбленный Собчак оправился путешествовать. Сейчас Виторган находится в Шпицбергене, откуда и делится с преданными фанатами большим количеством свежих фотографий, видеороликов и Stories.Считанные часы назад Виторган опубликовал новый пост, в котором рассказал о некоторых законах Норвегии, а также назвал плюсы и минусы страны. По словам актера, в скандинавской стране туризм по степени ценности уже давно оставил позади угледобычу.Для него большим плюсом стал рыбный суп, который в Норвегии, по его мнению, готовят лучше всего. А вот мясо кита Виторгану вовсе не понравилось, поэтому он не стал советовать его подписчикам.Нужно сказать, что больше всего фанатов актера заинтересовал закон Норвегии о том, что полиция имеет полное право остановить не только проезжающий мимо автомобиль, но и даже снегоход.К слову, Виторган убежден, что в тюрьме Норвегии спится «отлично», поэтому считает ее «комфортным вариантом».