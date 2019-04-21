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Компания «Аквариус» представила первый российский ноутбук Aquarius Cmp NS585

Отечественная компания «Аквариус» показала первый российский ноутбук. Он получил название Aquarius Cmp NS585 и работает на базе современного процессора Intel, другие технические характеристики устройства пока неизвестны.
Компания «Аквариус» представила первый российский ноутбук Aquarius Cmp NS585

Первый российский ноутбук разработала и представила компания «Аквариус», ранее выпустившая моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R31 и ПК Aquarius Pro P30 K40 R41. Новинка получила название Aquarius Cmp NS585 и разрабатывалась с прицелом на корпоративную среду с повышенными требованиями безопасности. Ноутбук имеет BIOS, полностью созданный российскими программистами, что делает его еще более независимым и защищенным от взлома.

Технические характеристики Aquarius Cmp NS585 пока неизвестны. Единственное исключение составляет информация о том, что новинка получит современный процессор Intel. Компания «Аквариус» заявила о соответствии устройства государственным стандартам «промышленной продукции, произведенной на территории РФ».
Компания «Аквариус» представила первый российский ноутбук Aquarius Cmp NS585

Первый российский ноутбук был создан в рамках политики импортозамещения и может использоваться на государственных предприятиях, а также в органах федеральной и местной власти. Представители «Аквариус» уверены в успехе своей новинки. Они отмечают, что их моноблок и ПК получили своего покупателя, и в этот раз произойдет то же самое.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:07

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