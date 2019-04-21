Ксения Собчак: «Алла Пугачева не поддерживала Волочкову, она ее высмеивала»
Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак утверждает, что известнейшая советская и российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева на самом деле не поддерживала ее экс-приятельницу балерину Анастасию Волочкову. По словам скандально-известной тележурналистки, певица «высмеивала» танцовщицу.
Не секрет, что Волочкова приняла участие в юбилейном концерте Примадонны, который прошел на днях в Кремле. Многие пользователи Сети, узнав об этом, предположили, что Алла Пугачева решила поддержать балерину от нападок бывшего кандидата на пост президента России, поэтому и пригласила ее к себе на торжество.
Впрочем, у Собчак другая версия. Своими рассуждениями она поделилась на популярной телепередаче «Привет, Андрей!», новая серия которой вчера, 20 апреля, вышла на телеканале «Россия». Напомним, что за сутки до выхода программы Волочкова вызвала Собчак на «дуэль», в которой тележурналистка с удовольствием согласилась поучаствовать.
Во время программы в студии прозвучало мнение, что Примадонна в конфликте Волочковой и Собчак поддерживает первую и именно поэтому пригласила ее на сцену во время концерта в Кремле. Тогда же Пугачева даже назвала балерину «Королева Instagram», что очень порадовало танцовщицу.
Однако Ксения убеждена совершенно в другом. По словам Собчак, Примадонна «высмеяла» Волочкову, ведь пригласила ее на сцену только после того, как презентовала новую музыкальную композицию, в которой говорится о «фальшивой жизни Instagram».
Также Ксения подчеркнула, что ее очень порадовало чувство юмора Аллы Пугачевой, и она с удовольствием посмотрела ее концерт в Кремле.
Не секрет, что Волочкова приняла участие в юбилейном концерте Примадонны, который прошел на днях в Кремле. Многие пользователи Сети, узнав об этом, предположили, что Алла Пугачева решила поддержать балерину от нападок бывшего кандидата на пост президента России, поэтому и пригласила ее к себе на торжество.
Впрочем, у Собчак другая версия. Своими рассуждениями она поделилась на популярной телепередаче «Привет, Андрей!», новая серия которой вчера, 20 апреля, вышла на телеканале «Россия». Напомним, что за сутки до выхода программы Волочкова вызвала Собчак на «дуэль», в которой тележурналистка с удовольствием согласилась поучаствовать.
Во время программы в студии прозвучало мнение, что Примадонна в конфликте Волочковой и Собчак поддерживает первую и именно поэтому пригласила ее на сцену во время концерта в Кремле. Тогда же Пугачева даже назвала балерину «Королева Instagram», что очень порадовало танцовщицу.
Однако Ксения убеждена совершенно в другом. По словам Собчак, Примадонна «высмеяла» Волочкову, ведь пригласила ее на сцену только после того, как презентовала новую музыкальную композицию, в которой говорится о «фальшивой жизни Instagram».
«В этом контексте Настя была очень уместна», - заявила экс-ведущая «Дома-2».
Также Ксения подчеркнула, что ее очень порадовало чувство юмора Аллы Пугачевой, и она с удовольствием посмотрела ее концерт в Кремле.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:43