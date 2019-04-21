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Эксперты дали советы по правильному хранению продуктов в холодильнике

Итальянские эксперты рассказали о том, как правильное хранение продуктов в холодильнике позволит экономить не только время, но и деньги. Они дали несколько советов относительно того, как людям необходимо следить за этой составляющей их кухни.
Эксперты дали советы по правильному хранению продуктов в холодильнике

Яйца, уверены эксперты, необходимо хранить не в специальных отделениях на стенках холодильника, а на обычных полках, где они будут подвергаться равномерному охлаждению. Верхние и средние ярусы рекомендуется использовать для приготовленной и готовой к употреблению пищи: мяса, рыбы, молочных продуктов, каш и салатов. Это позволит ей дольше находиться в свежем состоянии и не пропадать раньше времени. На нижних полках стоит размещать овощи и фрукты, а также сырое мясо и рыбу. Все эти продукты необходимо отделять друг от друга и оставлять между ними пространство.

Следующий совет от экспертов – это грамотно структурировать пространство холодильника, используя для этого пластиковые и стеклянные сосуды. Колбасу и сыр можно резать заранее, что позволит сэкономить время нахождения продукта вне охладительной камеры. Йогурты, напитки, сметану, молоко и другую расфасованную пищу необходимо сразу перекладывать в пластиковые и стеклянные сосуды и только потом ставить в холодильник.
Эксперты дали советы по правильному хранению продуктов в холодильнике

Последняя рекомендация от экспертов – это регулярная уборка. Итальянцы советуют делать ее не реже одного раза в неделю, а в течение месяца устраивать генеральную ревизию, полностью доставая все содержимое холодильника.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:48

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