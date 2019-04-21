Эксперты дали советы по правильному хранению продуктов в холодильнике





Яйца, уверены эксперты, необходимо хранить не в специальных отделениях на стенках холодильника, а на обычных полках, где они будут подвергаться равномерному охлаждению. Верхние и средние ярусы рекомендуется использовать для приготовленной и готовой к употреблению пищи: мяса, рыбы, молочных продуктов, каш и салатов. Это позволит ей дольше находиться в свежем состоянии и не пропадать раньше времени. На нижних полках стоит размещать овощи и фрукты, а также сырое мясо и рыбу. Все эти продукты необходимо отделять друг от друга и оставлять между ними пространство.Следующий совет от экспертов – это грамотно структурировать пространство холодильника, используя для этого пластиковые и стеклянные сосуды. Колбасу и сыр можно резать заранее, что позволит сэкономить время нахождения продукта вне охладительной камеры. Йогурты, напитки, сметану, молоко и другую расфасованную пищу необходимо сразу перекладывать в пластиковые и стеклянные сосуды и только потом ставить в холодильник.Последняя рекомендация от экспертов – это регулярная уборка. Итальянцы советуют делать ее не реже одного раза в неделю, а в течение месяца устраивать генеральную ревизию, полностью доставая все содержимое холодильника.