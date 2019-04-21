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Прохор Шаляпин провел выходные в бане без Виталины Цымбалюк-Романовской

Отечественный исполнитель Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в сети Instagram фотографию из бани. Так музыкант проводит выходные без своей возлюбленной Виталины Цымбалюк-Романовской.
Прохор Шаляпин провел выходные в бане без Виталины Цымбалюк-Романовской

Артист был женат на Ларисе Копенкиной, но эти отношения закончились разводом. Вскоре артист завел роман с моделью Анной Калашниковой, но в прошлом году Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская объявили себя парой. В социальных сетях знаменитость часто посвящает избраннице стихи, но влюбленные не всегда могут отправиться в совместное путешествие. Известная пианистка обязана присутствовать на судебных разбирательствах с бывшим мужем Арменом Джигарханяном. Не так давно Прохор Шаляпин публиковал в Instagram фото с отдыха на Мальдивах, а накануне он похвастался поклонникам фотосессией в бане.

Снимки были сделаны в Москве в загородном заведении, где певец отдыхал в одних плавках. Шаляпин продемонстрировал атлетическое телосложение, а публика отметила, что стиль его фото очень похож на тот, которым пользуется Анастасия Волочкова. При этом артист назвал свои выходные счастливыми, а поклонники посоветовали паре отдыхать вдвоем.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:13

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