Прохор Шаляпин провел выходные в бане без Виталины Цымбалюк-Романовской

Артист был женат на Ларисе Копенкиной, но эти отношения закончились разводом. Вскоре артист завел роман с моделью Анной Калашниковой, но в прошлом году Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская объявили себя парой. В социальных сетях знаменитость часто посвящает избраннице стихи, но влюбленные не всегда могут отправиться в совместное путешествие. Известная пианистка обязана присутствовать на судебных разбирательствах с бывшим мужем Арменом Джигарханяном. Не так давно Прохор Шаляпин публиковал в Instagram фото с отдыха на Мальдивах, а накануне он похвастался поклонникам фотосессией в бане.Снимки были сделаны в Москве в загородном заведении, где певец отдыхал в одних плавках. Шаляпин продемонстрировал атлетическое телосложение, а публика отметила, что стиль его фото очень похож на тот, которым пользуется Анастасия Волочкова. При этом артист назвал свои выходные счастливыми, а поклонники посоветовали паре отдыхать вдвоем.