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Вечер памяти Евгения Осина в Москве закончился скандалом

Вечер памяти покойного Евгения Осина, имевший место 18 апреля, завершился громким скандалом, причиной чему послужило вмешательство рестораторов. Неприятный для гостей инцидент произошел в элитном ресторане Москвы Siberia.
Вечер памяти Евгения Осина в Москве закончился скандалом

На мероприятии присутствовали друзья и родственники артиста, в том числе Анастасия Годунова, которую покойный Осин считал своей дочерью. В середине вечера памяти рестораторы отметили, что гости редко делают заказы по меню, а после просто отключили микрофоны на сцене. Ресторан Siberia считается одним из самых дорогих в Москве, а администрации показалось, что гости мало заплатили за свой отдых. Сначала сотрудники мягко намекнули об этом, а потом предложили скинуться по тысяче рублей, чтобы продолжить программу. Когда произошло отключение микрофонов, все поняли, что это была не шутка, поэтому согласились на условия. В итоге вечер памяти Осина состоялся и все, кто хотел поделиться собственными воспоминаниями о музыканте, сделали это.

Годунова исполнила несколько песен, в том числе и те, что для нее написал непосредственно Евгений Осин. Еще при жизни музыкант завещал для девочки несколько композиций, но пользоваться обещанным она не может, поскольку по закону все отошло единственной наследнице певца Агнии Осиной.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:24

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