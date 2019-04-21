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Наталья Подольская опубликовала фото без макияжа

Известная певица Наталья Подольская опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию, на которой она позирует без макияжа. Под фото звезда написала, что можно позволить быть без макияжа, если иметь идеальные брови.
Наталья Подольская опубликовала фото без макияжа

Наиболее запомнилась певица после участия в пятом сезоне программы «Фабрика звезд», в которой она покорила всех своим голосом. Кроме работы Подольская успевает растить сына Артемия, уделять внимание своему мужу, следить за собой и появляться на публике. Недавно она посетила церемонию вручения премии «Самые стильные в России», на которой была одета в изумительное платье, подобрав яркий макияж.

Однако и без грима Наталья Подольская может выглядеть отлично. Это подтверждает пост, опубликованный в Сети. Поклонники певицы удивлялись её естественной красотой и писали положительные комментарии. Как ранее призналась звезда, ей в детстве запрещали пользоваться косметикой, и поэтому она часто красила ногти в подъезде, чтобы её отец не видел. Сейчас Наталья также старается обходиться минимальным количеством косметики на своем лице, но это не мешает ей выглядеть сногсшибательно.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:53

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