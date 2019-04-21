Наталья Подольская опубликовала фото без макияжа

Наиболее запомнилась певица после участия в пятом сезоне программы «Фабрика звезд», в которой она покорила всех своим голосом. Кроме работы Подольская успевает растить сына Артемия, уделять внимание своему мужу, следить за собой и появляться на публике. Недавно она посетила церемонию вручения премии «Самые стильные в России», на которой была одета в изумительное платье, подобрав яркий макияж.Однако и без грима Наталья Подольская может выглядеть отлично. Это подтверждает пост, опубликованный в Сети. Поклонники певицы удивлялись её естественной красотой и писали положительные комментарии. Как ранее призналась звезда, ей в детстве запрещали пользоваться косметикой, и поэтому она часто красила ногти в подъезде, чтобы её отец не видел. Сейчас Наталья также старается обходиться минимальным количеством косметики на своем лице, но это не мешает ей выглядеть сногсшибательно.