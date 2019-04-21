Xiaomi анонсировала беспроводной утюг за $30
Китайская компания Xiaomi анонсировала свое новое устройство для быта. В этот раз речь идет о беспроводном утюге Mi Cordless Steam Iron с функцией отпаривания и по цене 30 долларов, информации относительно старта продаж пока нет.
Компания Xiaomi уже не первый год расширяет ассортимент своей продукции, выпуская новые модели устройств для быта. В этот раз технологический гигант анонсировал утюг Mi Cordless Steam Iron. Главные особенности новинки - это беспроводная работа и функция отпаривания. Характеристики модели не позволяют ей особо выделяться на фоне своих конкурентов, чего не скажешь о цене и известном во всем мире бренде. Xiaomi предлагает покупателям функциональное и надежное устройство всего за 30 долларов.
Потребляемая мощность Mi Cordless Steam Iron составляет 2000 Вт. Для использования функции отпаривания в новинке предусмотрен резервуар на 280 мл воды. Утюг имеет зарядную станцию с механическим замком, надежно фиксирующим устройство на ней. Снятие новинки происходит с помощью специальной кнопки, а нагрев в таком случае сохраняется до 2 минут. В основу утюга легка конструкция из сплава алюминия и керамики, способная нагреваться до температуры 200 градусов по Цельсию.
В настоящий момент компания Xiaomi не сообщила, когда начнутся продажи Mi Cordless Steam Iron. Эксперты считают, что изначально новинка будет доступна на рынке Китая.
Компания Xiaomi уже не первый год расширяет ассортимент своей продукции, выпуская новые модели устройств для быта. В этот раз технологический гигант анонсировал утюг Mi Cordless Steam Iron. Главные особенности новинки - это беспроводная работа и функция отпаривания. Характеристики модели не позволяют ей особо выделяться на фоне своих конкурентов, чего не скажешь о цене и известном во всем мире бренде. Xiaomi предлагает покупателям функциональное и надежное устройство всего за 30 долларов.
Потребляемая мощность Mi Cordless Steam Iron составляет 2000 Вт. Для использования функции отпаривания в новинке предусмотрен резервуар на 280 мл воды. Утюг имеет зарядную станцию с механическим замком, надежно фиксирующим устройство на ней. Снятие новинки происходит с помощью специальной кнопки, а нагрев в таком случае сохраняется до 2 минут. В основу утюга легка конструкция из сплава алюминия и керамики, способная нагреваться до температуры 200 градусов по Цельсию.
В настоящий момент компания Xiaomi не сообщила, когда начнутся продажи Mi Cordless Steam Iron. Эксперты считают, что изначально новинка будет доступна на рынке Китая.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:17