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Xiaomi анонсировала беспроводной утюг за $30

Китайская компания Xiaomi анонсировала свое новое устройство для быта. В этот раз речь идет о беспроводном утюге Mi Cordless Steam Iron с функцией отпаривания и по цене 30 долларов, информации относительно старта продаж пока нет.
Xiaomi анонсировала беспроводной утюг за $30

Компания Xiaomi уже не первый год расширяет ассортимент своей продукции, выпуская новые модели устройств для быта. В этот раз технологический гигант анонсировал утюг Mi Cordless Steam Iron. Главные особенности новинки - это беспроводная работа и функция отпаривания. Характеристики модели не позволяют ей особо выделяться на фоне своих конкурентов, чего не скажешь о цене и известном во всем мире бренде. Xiaomi предлагает покупателям функциональное и надежное устройство всего за 30 долларов.

Потребляемая мощность Mi Cordless Steam Iron составляет 2000 Вт. Для использования функции отпаривания в новинке предусмотрен резервуар на 280 мл воды. Утюг имеет зарядную станцию с механическим замком, надежно фиксирующим устройство на ней. Снятие новинки происходит с помощью специальной кнопки, а нагрев в таком случае сохраняется до 2 минут. В основу утюга легка конструкция из сплава алюминия и керамики, способная нагреваться до температуры 200 градусов по Цельсию.

В настоящий момент компания Xiaomi не сообщила, когда начнутся продажи Mi Cordless Steam Iron. Эксперты считают, что изначально новинка будет доступна на рынке Китая.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:17

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