Эксперты назвали секреты для максимально эффективного использования Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e





Galaxy S10 имеет граничные панели, которые предлагают новый способ просмотра информации и доступа к ярлыкам, приложениям, контактам и другой информации одним движением. Их можно настроить в правой или левой части экрана для отображения различных приложений и полезной информации, например, результатов спортивных соревнований или погоды. Чтобы защитить конфиденциальную информацию, включая контакты, электронную почту и банковские пароли, можно использовать особую папку. Смартфон также оснащен Wireless PowerShare и может заряжать другие устройства по беспроводной сети, поддерживающих стандарт Qi. Кнопка Remap Bixby теперь может быть переназначена для запуска других приложений и команд. Новый пользовательский интерфейс OneUI позволяет использовать темный режим в Galaxy S10. Эксперты советуют использовать дисплей Infinity-O в качестве индикатора уведомлений.Galaxy S10 поддерживает постоянно включенный дисплей, благодаря чему на экране блокировки можно видеть часы, время работы от батареи и уведомления. Разработчики Samsung добавили элементы управления жестами в OneUI, который основан на Android Pie. Смартфон также отличается высококачественным дисплеем с массой возможностей, в частности, пользователь может изменить цвета экрана. Для гаджета также существуют креативные обои, для которых создан специальный раздел в приложении магазина Galaxy.