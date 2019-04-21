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В Мексике белая акула напала на оператора

Белая Акула совершила нападение на оператора подводной съёмки Питера Крэга в Мексике. Видео с места события опубликовал телевизионный канал Fox News.
В Мексике белая акула напала на оператора

Нападение произошло возле мексиканского острова Гуадалупе. Оператор просто немного погрузил свою камеру в воду, и в этот момент хищник попытался схватить оборудование. Однако, по утверждению Крэга, серьезно пострадала только маска для ныряния. Чем вызвано агрессивное поведение животного - неизвестно. После происшествия видео с места события моментально разлетелось по Сети, вызвав большой интерес.

Большая белая акула, которая напала на Питера Крэга, была размером около 4,5 метра в длину. Этот вид считается одним из наиболее агрессивных, им приписывают большое количество нападений на людей. Не редки и летальные исходы.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:44

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