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Ученые назвали лучший йогурт для диабетиков

Для болеющих диабетом лучшим десертом является йогурт с пробиотиками. По мнению исследователей, полезнее всего принимать в пищу продукт с высоким содержанием белка и незначительным объемом углеводов.
Ученые назвали лучший йогурт для диабетиков

Таким пациентам сложно приходится, потому как из-за этого недуга увеличивается уровень сахара в крови, что провоцирует значительное ухудшение организма, и справиться с чем помогает только лишь диета. В данных случаях медики советуют как можно меньше поедать насыщенные жирами, солью и сахаром продукты. При этом диабетчикам нелегко полноценно жить без лакомства, поэтому им разрешается употреблять йогурт с содержанием пробиотиков, способствующий уменьшению уровня сахара в крови. В приобретенный в магазине аналогичный продукт можно добавлять фрукты по желанию. Такой йогурт станет как полезным, так и вкусным.

Сегодня в мире имеются всевозможные разновидности йогурта на потребительском рынке. Например, в Исландии делают продукт, схожий с мягким сыром.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:49

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