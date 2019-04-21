Ученые назвали лучший йогурт для диабетиков





Таким пациентам сложно приходится, потому как из-за этого недуга увеличивается уровень сахара в крови, что провоцирует значительное ухудшение организма, и справиться с чем помогает только лишь диета. В данных случаях медики советуют как можно меньше поедать насыщенные жирами, солью и сахаром продукты. При этом диабетчикам нелегко полноценно жить без лакомства, поэтому им разрешается употреблять йогурт с содержанием пробиотиков, способствующий уменьшению уровня сахара в крови. В приобретенный в магазине аналогичный продукт можно добавлять фрукты по желанию. Такой йогурт станет как полезным, так и вкусным.Сегодня в мире имеются всевозможные разновидности йогурта на потребительском рынке. Например, в Исландии делают продукт, схожий с мягким сыром.