В Сети опубликовали макеты новых смартфонов iPhone
В Сети опубликовали макеты для производителей чехлов для новых смартфонов iPhone. Обновленные устройства от Apple получат тройную основную камеру, расположенную в квадратном блоке в левой части задней панели.
Об этом рассказал инсайдер Бен Гескин на своей странице в Twitter. Там он опубликовал несколько макетов для производства чехлов для новых iPhone. Внешний вид обновленных смартфонов от Apple может расстроить многих поклонников «яблочной» продукции. Устройства будут иметь две размерности экрана: 5,8 и 6,5 дюймов. Передняя часть смартфона получит уже привычную всем челку, а также соотношение экрана и сторон, аналогичное предыдущие версии. При этом эксперты отметили, что не стоит опираться на макеты в вопросе дизайна лицевой части устройства.
Самые интересные изменения скрывает за собой задняя панель новых iPhone. В левой ее части будет находиться тройная основная камера, расположенная на отдельном квадратном блоке. Об этом нововведении инсайдеры в Сети говорили не один раз и упоминали именно такой метод размещения кристаллов.
Ранее появились слухи о том, что обновленный iPhone получит фронтальную камеру, встроенную в экран. При этом компания Apple приняла решение в новом поколении своих смартфонов сделать ставку на качестве фото- и видеосъемки.
Анонс обновленной версии iPhone должен состояться в сентябре-октябре 2019 года. В продажу они могут поступить к декабрю-январю.
Об этом рассказал инсайдер Бен Гескин на своей странице в Twitter. Там он опубликовал несколько макетов для производства чехлов для новых iPhone. Внешний вид обновленных смартфонов от Apple может расстроить многих поклонников «яблочной» продукции. Устройства будут иметь две размерности экрана: 5,8 и 6,5 дюймов. Передняя часть смартфона получит уже привычную всем челку, а также соотношение экрана и сторон, аналогичное предыдущие версии. При этом эксперты отметили, что не стоит опираться на макеты в вопросе дизайна лицевой части устройства.
Самые интересные изменения скрывает за собой задняя панель новых iPhone. В левой ее части будет находиться тройная основная камера, расположенная на отдельном квадратном блоке. Об этом нововведении инсайдеры в Сети говорили не один раз и упоминали именно такой метод размещения кристаллов.
Ранее появились слухи о том, что обновленный iPhone получит фронтальную камеру, встроенную в экран. При этом компания Apple приняла решение в новом поколении своих смартфонов сделать ставку на качестве фото- и видеосъемки.
Анонс обновленной версии iPhone должен состояться в сентябре-октябре 2019 года. В продажу они могут поступить к декабрю-январю.
Alleged 2019 #iPhoneXI and #iPhoneXIMax Molds (for case production) pic.twitter.com/GBLZeMHMha— Ben Geskin (@BenGeskin) 20 апреля 2019 г.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:30