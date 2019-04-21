В Сети опубликовали макеты новых смартфонов iPhone

Об этом рассказал инсайдер Бен Гескин на своей странице в Twitter. Там он опубликовал несколько макетов для производства чехлов для новых iPhone. Внешний вид обновленных смартфонов от Apple может расстроить многих поклонников «яблочной» продукции. Устройства будут иметь две размерности экрана: 5,8 и 6,5 дюймов. Передняя часть смартфона получит уже привычную всем челку, а также соотношение экрана и сторон, аналогичное предыдущие версии. При этом эксперты отметили, что не стоит опираться на макеты в вопросе дизайна лицевой части устройства.Самые интересные изменения скрывает за собой задняя панель новых iPhone. В левой ее части будет находиться тройная основная камера, расположенная на отдельном квадратном блоке. Об этом нововведении инсайдеры в Сети говорили не один раз и упоминали именно такой метод размещения кристаллов.Ранее появились слухи о том, что обновленный iPhone получит фронтальную камеру, встроенную в экран. При этом компания Apple приняла решение в новом поколении своих смартфонов сделать ставку на качестве фото- и видеосъемки.Анонс обновленной версии iPhone должен состояться в сентябре-октябре 2019 года. В продажу они могут поступить к декабрю-январю.