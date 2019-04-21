“Роскосмос” озвучил дату запуска новой ракеты “Союз-5”





Как сообщает источник “Роскосмоса”, ракета “Союз-5”, призванная заменить собой производимую в Украине “Зенит”, отправится в космос осенью 2022 года. Разработка указанного аппарата стартовала в РФ еще в 2016 году. На первой ступени в планах специалистов пустить в ход модернизированный мотор от “Зенита” РД-171МВ. На втором этапе окажутся задействованы два РД-0124МС, которые являются улучшенным вариантами от третьей ступени “Союза-2.16”.В рамках намеченных на 2022-2025 гг летных испытаний на Байконуре планируется осуществить запуск четырех ракет “Союз-5”. В 2023 году готовится пуск в беспилотном режиме. Между тем, на разработку и тестирование новых ракет “Роскосмос” выделил 61,2 млрд рублей.