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“Роскосмос” озвучил дату запуска новой ракеты “Союз-5”

В пресс-службе “Роскосмоса” проинформировали, когда произойдет запуск являющейся представителем среднего класса ракеты-носителя “Союз-5”. Пуск аппарата с космодрома Байконур намечен, по данным компании, на второе полугодие 2022.
“Роскосмос” озвучил дату запуска новой ракеты “Союз-5”

Как сообщает источник “Роскосмоса”, ракета “Союз-5”, призванная заменить собой производимую в Украине “Зенит”, отправится в космос осенью 2022 года. Разработка указанного аппарата стартовала в РФ еще в 2016 году. На первой ступени в планах специалистов пустить в ход модернизированный мотор от “Зенита” РД-171МВ. На втором этапе окажутся задействованы два РД-0124МС, которые являются улучшенным вариантами от третьей ступени “Союза-2.16”.

В рамках намеченных на 2022-2025 гг летных испытаний на Байконуре планируется осуществить запуск четырех ракет “Союз-5”. В 2023 году готовится пуск в беспилотном режиме. Между тем, на разработку и тестирование новых ракет “Роскосмос” выделил 61,2 млрд рублей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:21

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