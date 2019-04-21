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Toyota показала хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive

Японский автопроизводитель Toyota приехал на автосалон в Нью-Йорк с новой версией хэтчбека Corolla 2019. Бренд показал вариант автомобиля, созданный известным на весь мир тюнинг-ателье Muscle Tuner Automotive.
Toyota показала хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive

Выпуск подобной версии Corolla 2019 является проявлением уважения к Corolla AE86 GT-S – последнему автомобилю японского автопроизводителя Toyota, имеющему задний привод. Тюнинг-ателье подготовило свой вариант современного хэтчбека, который включает в себя как изменения дизайна, внешнего и внутреннего, так и улучшение ходовых характеристик. Экстерьер обращает на себя внимание с помощью специальной надписи «Toyota» в нижней части переднего бампера, а также боковыми полосами с названием «Muscle Tuner Automotive». На багажнике новинки также можно найти массивное упоминание ее модели: «Corolla». Многие аэродинамические компоненты изготовлены из алюминия, в их числе передний сплиттер и задний диффузор, выполненный в стиле серого винила. Колеса автомобиля украшают оригинальные легкосплавные диски.

Основные изменения в хэтчбеке Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive коснулись ходовых характеристик авто. Новинка имеет впрыск закиси азота, новый впуск двигателя, специальный выхлоп, выпускную систему с прямыми трубами, а также 3-дюймовый метод подачи воздуха в силовую установку.
Toyota показала хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive

Дата начала продаж и цена такой версии хэтчбека Toyota Corolla 2019 пока неизвестны.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:11

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