Елену Захарову заподозрили в возможной беременности

О возможном интересном положении Елены Захаровой стало известно из личной страницы в Instagram актера Эммануила Виторгана, опубликовавшего совместный с коллегой снимок. На церемонию открытия ММКФ звезда надела эффектное красное платье, выдающее ее округлившийся живот. Именно на основании этого факта поклонники артистки сделали вывод, что она может ожидать второго ребенка. Сначала они интересовались этим вопросом прямо на странице в Instagram Эммануила Виторгана, а затем переместились непосредственно в аккаунт актрисы. Подписчики отмечают и вопрошают: «Елену можно поздравить?», «Похоже Елена Захарова в интересном положении», «Поздравляем вас!».Сама Елена Захарова никак не прокомментировала подобные слухи, но это не удивительно. Сейчас актриса воспитывает дочь, родившуюся в декабре 2017 года. Ее имя до сих пор неизвестно, и артистка не собирается его сообщать, таким образом она охраняет ребенка от чрезмерного внимания со стороны СМИ и общественности. Несмотря на молчание знаменитости, многие поклонники уже успели высказать свои поздравления и пожелания. Некоторые при этом предположили, что Эммануил Виторган мог неосознанно раскрыть факт беременности коллеги, хотя та предпочитала его скрывать.