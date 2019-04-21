Бутик звезды «Дома-2» Виктории Бони открылся на территории привокзального рынка
Фирменный магазин бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Бони открылся на территории привокзального рынка. Об этом сообщают журналисты.
Не единожды Виктория признавалась, что очень гордится собой, а если быть точнее, тем, что только благодаря своим усилиям ей удалось выбраться из маленького городка, где она родилась и жила, и покорить Москву.
Сейчас Боня активно занимается моделингом, который, по ее словам, приносит ей основной доход. Несколько часов назад выяснилось, что магазин с ее нарядами «TOM FARR» открылся в подмосковном Одинцово. Более того, этот фирменный магазин находится на территории рынка, что очень удивило многочисленных поклонников звезды «Дома-2».
По мнению интернет-пользователей, Виктория старается быть «поближе к народу», поэтому и запустила линию одежды, более доступную для простых людей. Напомним, что не так давно в студии у известной радиоведущей Аллы Довлатовой на «Русском Радио» Боня рассказала, что сейчас каждая ее поклонница сможет иметь в своем гардеробе ее фирменную вещь.
К слову, теперь садоводы и продавцы на рынке смогут не только оценить «творение» телезнаменитости через экран компьютера или телефона, но и даже примерить его. Отметим, что фанатов очень порадовала эта новость. По их словам, коллекция TOM FARR от Виктории Бони весна-лето 2019 фактически стала прикрасой привокзального рынка, сообщает 7d.org.
Не единожды Виктория признавалась, что очень гордится собой, а если быть точнее, тем, что только благодаря своим усилиям ей удалось выбраться из маленького городка, где она родилась и жила, и покорить Москву.
Сейчас Боня активно занимается моделингом, который, по ее словам, приносит ей основной доход. Несколько часов назад выяснилось, что магазин с ее нарядами «TOM FARR» открылся в подмосковном Одинцово. Более того, этот фирменный магазин находится на территории рынка, что очень удивило многочисленных поклонников звезды «Дома-2».
По мнению интернет-пользователей, Виктория старается быть «поближе к народу», поэтому и запустила линию одежды, более доступную для простых людей. Напомним, что не так давно в студии у известной радиоведущей Аллы Довлатовой на «Русском Радио» Боня рассказала, что сейчас каждая ее поклонница сможет иметь в своем гардеробе ее фирменную вещь.
К слову, теперь садоводы и продавцы на рынке смогут не только оценить «творение» телезнаменитости через экран компьютера или телефона, но и даже примерить его. Отметим, что фанатов очень порадовала эта новость. По их словам, коллекция TOM FARR от Виктории Бони весна-лето 2019 фактически стала прикрасой привокзального рынка, сообщает 7d.org.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:55