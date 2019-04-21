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Создатели мемов основали собственный профсоюз

Создатели мемов заявили об основании собственного профсоюза. Организация получила название IG Meme Union.
Создатели мемов основали собственный профсоюз

По данным зарубежного издания TheAtlantic, создатели профсоюза заявили о готовности бороться за своим права, невзирая на низкие шансы признания объединения на правительственном уровне. Участники организации подчеркнули, что ими генерируется контент, оказывающий помощь в развитии множества площадок, на которых его публикуют. В качестве примера был указан сервис Instagram, который, согласно мнению создателей профсоюза, зарабатывает на мемах огромные деньги, однако совершенно не заботится о тех, чьи продукты творчества использует.

По данным авторов, даже без получения официального признания они будут бороться за свои права. Аналогичная схема защиты уже работает у специалистов-фрилансеров, не имеющих официального статуса, однако они по-прежнему коллективно отстаивают собственные интересы. Сотрудники Instagram на сегодня не дали комментариев по такому заявлению, однако подчеркнули важность любой обратной связи со стороны сообщества. Новый «профсоюз» стал собирать заявки своих сторонников при помощи онлайн-формы.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:03

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