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“Танки грязи не боятся!”: Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой в адрес шоу “Секрет на миллион”

Телеведущая Лера Кудрявцева решила ответить на колкие слова Аллы Пугачевой, посвященные передаче “Секрет на миллион”. В новом интервью артистка заговорила с Примадонной известным высказыванием: “Танки грязи не боятся!”.
“Танки грязи не боятся!”: Лера Кудрявцева ответила на критику Аллы Пугачевой в адрес шоу “Секрет на миллион”

В сети обсуждают громкие слова Аллы Пугачевой в адрес упомянутого шоу. По мнению Примадонны, в программе привлекательная девушка “словно в помойке копается”. Именно так знаменитость описала один из последних выпусков программы, где Кудрявцева расспрашивала бывших мужей 70-летней артистки о жизни со звездой. В интервью изданию SUPER ведущая призналась, что не ожидала такой реакции со стороны Пугачевой и пояснила произошедшее. Телеведущая вернула слова Примадонны, которые она когда-то ей сказала, а именно — “Танки грязи не боятся!”. Кудрявцева посвятила свою жизнь работе на телевидении и отметила, что часто этот труд нелегкий и неприятный, а определенные форматы проектов накладывают ограничения и рамки в зависимости от потребностей аудитории.

Лере Кудрявцевой жаль, что Алле Пугачевой не понравился выпуск программы “Секрет на миллион”, подготовленный к 70-летию артистки. Телеведущая отметила, что проект не унижал и не оскорблял певицу.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:18

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