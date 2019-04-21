Стас Костюшкин побывал на субботнике и посадил яблоню

Стас Костюшкин для снимка позирует вместе с главой Солнечногорского муниципального района Владимиром Слепцовым, вице-губернатором Московской области и другими чиновниками. Главной площадкой для озеленения города стала территория у известной святыни — Никольского храма, которому в 2019 году исполняется 140 лет. Артист запечатлен с лопатой и зеленом жилете, а в подписи к снимку отметил, что теперь знает, куда переселится его душа. Однако яблоня, высаженная в Солнечногорске, не является единственной. Певец также облагородил территорию Химок и Ярославля.Подписчики Костюшкина высоко оценили его работу, а также стремление властей улучшить Солнечногорье. Всего в районе появилось 11 яблоневых садов, а также была убрана территория города.