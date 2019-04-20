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Актриса Алена Яковлева впервые рассказала, как стала жертвой насильников

Российская актриса Алена Яковлева впервые рассказала, как стала жертвой насильников в 90-е годы. В программе “Секрет на миллион” артистка призналась, что боялась расправы.
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала, как стала жертвой насильников

В студии программы 57-летняя актриса впервые рассказала жуткую историю собственного изнасилования. В 90-е годы звезда пользовалась вниманием мужчин, и ей даже приписывали романтическую связь с Андреем Мироновым. Однако актриса отметила, что между ними были рабочие отношения, а целовались они только на сцене. В молодые годы она не стеснялась свободно обнажаться перед камерой, а потом пережила попытку изнасилования. Актрису подвозили, и она четыре часа не могла выйти из машины, однако потом ей удалось убежать.
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала, как стала жертвой насильников

Позже ей не повезло выйти из опасной ситуации невредимой. Водитель и его друг подвозили девушку, а дом актрисы проехали. Машина заехала в поле или лес, где стоял обособленный дом. Алена Яковлева поняла, что кричать бессмысленно и боялась за свою жизнь, поэтому согласилась на условия насильников, чтобы ее не убили. Как отметила актриса, с ней не обращались жестоко, а потом отвезли домой.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:16

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