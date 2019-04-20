Актриса Алена Яковлева впервые рассказала, как стала жертвой насильников





В студии программы 57-летняя актриса впервые рассказала жуткую историю собственного изнасилования. В 90-е годы звезда пользовалась вниманием мужчин, и ей даже приписывали романтическую связь с Андреем Мироновым. Однако актриса отметила, что между ними были рабочие отношения, а целовались они только на сцене. В молодые годы она не стеснялась свободно обнажаться перед камерой, а потом пережила попытку изнасилования. Актрису подвозили, и она четыре часа не могла выйти из машины, однако потом ей удалось убежать.Позже ей не повезло выйти из опасной ситуации невредимой. Водитель и его друг подвозили девушку, а дом актрисы проехали. Машина заехала в поле или лес, где стоял обособленный дом. Алена Яковлева поняла, что кричать бессмысленно и боялась за свою жизнь, поэтому согласилась на условия насильников, чтобы ее не убили. Как отметила актриса, с ней не обращались жестоко, а потом отвезли домой.