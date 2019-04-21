Эксперты рассказали об опасности заправки до полного бака
Эксперты рассказали об опасности заправки автомобиля до полного бака. При этом специалисты отмечают, что дело вовсе не в риске нарваться на мошенничество АЗС, а в технических аспектах данного вопроса, сказывающихся на работе транспортного средства.
Многие автомобилисты не хотят заправляться до полного бака, так как считают, что сотрудник АЗС может их обмануть, недолив несколько литров, отмечают эксперты. Такое мнение является ошибочным и не имеет под собой оснований, так как современные станции работают в автоматическом режиме, и поэтому они либо всегда честны, либо нет. С мошенничеством можно столкнуться и на малых, и на больших объемах топлива.
Существуют и реальные угрозы заправки до полного бака, уверены эксперты. На незнакомых АЗС стоит «перебиться» парой литров, чтобы добраться до надежных и проверенных сетей. Все дело в качестве бензина, ведь оно может быть достаточно низким, поэтому не стоит рисковать и заливать сразу полный бак.
Эксперты рассказали про еще одну опасность, связанную с такой практикой – возникновением вакуума. Это происходит в том случае, когда бак полностью заполнен бензином и медленно опустошается. В таком случае его вентиляция работает не лучшим образом, что приводит к возникновению вакуума, а впоследствии может вывести бензонасос из строя. Обычно такая поломка угрожает автомобилям с пробегом, а не тем, что недавно сошли с конвейера.
Многие автомобилисты не хотят заправляться до полного бака, так как считают, что сотрудник АЗС может их обмануть, недолив несколько литров, отмечают эксперты. Такое мнение является ошибочным и не имеет под собой оснований, так как современные станции работают в автоматическом режиме, и поэтому они либо всегда честны, либо нет. С мошенничеством можно столкнуться и на малых, и на больших объемах топлива.
Существуют и реальные угрозы заправки до полного бака, уверены эксперты. На незнакомых АЗС стоит «перебиться» парой литров, чтобы добраться до надежных и проверенных сетей. Все дело в качестве бензина, ведь оно может быть достаточно низким, поэтому не стоит рисковать и заливать сразу полный бак.
Эксперты рассказали про еще одну опасность, связанную с такой практикой – возникновением вакуума. Это происходит в том случае, когда бак полностью заполнен бензином и медленно опустошается. В таком случае его вентиляция работает не лучшим образом, что приводит к возникновению вакуума, а впоследствии может вывести бензонасос из строя. Обычно такая поломка угрожает автомобилям с пробегом, а не тем, что недавно сошли с конвейера.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:26