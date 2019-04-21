Ученые: Препарат эмпаглифлозин способен предотвращать сердечную недостаточность





В материалах исследования отмечается расширение возможности применения препарата эмпаглифлозин. Как оказалось, он может помочь в увеличении качества работы сердца. Сотрудники колледжа кардиологов в США проверили возможности использования препарата, поскольку его воздействие имеет неоднородный эффект в медицинской практике. Главным методом применения вещества на сегодня является назначение пациентам с диабетом II типа, поскольку препарат может продлить им жизнь.Как показало исследование, сердечная недостаточность почти не развивалась у тех людей, которым прописали эмпаглифлозин. Ученые заинтересовались данным фактом и провели эксперимент, при котором у 14 подопытных свиней была спровоцирована сердечная недостаточность. Половина животных употребляла эмпаглифлозин и в результате показала улучшение в функционировании соответствующего органа.