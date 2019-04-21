Ученые: Медицинские комиксы уменьшают чувство тревожности перед операцией





Кардиологи совместно с иллюстраторами создали комикс на 15 страниц, в котором описали работы по катетеризации сердца. В целях исследования преимуществ этого метода взаимодействия с клиентами, 121 человеку рассказали подробности о предстоящей операции. Для этого были использованы три метода. Первый предусматривал информирование перед самим проведением хирургического вмешательства. Второй – разговор с пациентов при медсобеседовании с предоставлением официального информлиста. Третий – с использованием комикса.Группа исследователей оценила эффективность понимания пациентами операции, уровень тревожности и удовлетворенность предоставленным объяснением. Как продемонстрировали результаты изыскания, просмотр комикса оказался наиболее полезным во всех сферах: люди сумели дать правильные ответы на большую часть вопросов касательно хода работ врачей, уровня рисков, а также важных моделях поведения со стороны пациента. Опрошенные признались в уменьшении уровня беспокойства. Для 72% всех лиц, ознакомленных с операцией благодаря комиксам, процесс подготовки к катетеризации сердца был завершен успешно. У контрольной группы этот показатель составил всего 41%., - сообщают авторы исследования.