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Ученые: Медицинские комиксы уменьшают чувство тревожности перед операцией

Ученые из Германии, сотрудничающие с Университетской клиникой Шарите, сообщили о возможности снизить тревогу пациентов перед операцией благодаря комиксам. Исследование показало, что чтение обучающих материалов в этом формате перед работой хирургов на сердце клиентов медучреждений оказало помощь в вопросах просвещения о предстоящей процедуре.
Ученые: Медицинские комиксы уменьшают чувство тревожности перед операцией

Кардиологи совместно с иллюстраторами создали комикс на 15 страниц, в котором описали работы по катетеризации сердца. В целях исследования преимуществ этого метода взаимодействия с клиентами, 121 человеку рассказали подробности о предстоящей операции. Для этого были использованы три метода. Первый предусматривал информирование перед самим проведением хирургического вмешательства. Второй – разговор с пациентов при медсобеседовании с предоставлением официального информлиста. Третий – с использованием комикса.

Группа исследователей оценила эффективность понимания пациентами операции, уровень тревожности и удовлетворенность предоставленным объяснением. Как продемонстрировали результаты изыскания, просмотр комикса оказался наиболее полезным во всех сферах: люди сумели дать правильные ответы на большую часть вопросов касательно хода работ врачей, уровня рисков, а также важных моделях поведения со стороны пациента. Опрошенные признались в уменьшении уровня беспокойства. Для 72% всех лиц, ознакомленных с операцией благодаря комиксам, процесс подготовки к катетеризации сердца был завершен успешно. У контрольной группы этот показатель составил всего 41%.

«Наше исследование смогло доказать высокую эффективность комиксов на медицинскую тематику в качестве учебного материала. В дальнейшем мы планируем определить, есть ли возможность достичь таких же положительных результатов после переноса опыта на иные сферы медицинского вмешательства», - сообщают авторы исследования.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:20

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