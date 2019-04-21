Ученые: Медицинские комиксы уменьшают чувство тревожности перед операцией
Ученые из Германии, сотрудничающие с Университетской клиникой Шарите, сообщили о возможности снизить тревогу пациентов перед операцией благодаря комиксам. Исследование показало, что чтение обучающих материалов в этом формате перед работой хирургов на сердце клиентов медучреждений оказало помощь в вопросах просвещения о предстоящей процедуре.
Кардиологи совместно с иллюстраторами создали комикс на 15 страниц, в котором описали работы по катетеризации сердца. В целях исследования преимуществ этого метода взаимодействия с клиентами, 121 человеку рассказали подробности о предстоящей операции. Для этого были использованы три метода. Первый предусматривал информирование перед самим проведением хирургического вмешательства. Второй – разговор с пациентов при медсобеседовании с предоставлением официального информлиста. Третий – с использованием комикса.
Группа исследователей оценила эффективность понимания пациентами операции, уровень тревожности и удовлетворенность предоставленным объяснением. Как продемонстрировали результаты изыскания, просмотр комикса оказался наиболее полезным во всех сферах: люди сумели дать правильные ответы на большую часть вопросов касательно хода работ врачей, уровня рисков, а также важных моделях поведения со стороны пациента. Опрошенные признались в уменьшении уровня беспокойства. Для 72% всех лиц, ознакомленных с операцией благодаря комиксам, процесс подготовки к катетеризации сердца был завершен успешно. У контрольной группы этот показатель составил всего 41%.
«Наше исследование смогло доказать высокую эффективность комиксов на медицинскую тематику в качестве учебного материала. В дальнейшем мы планируем определить, есть ли возможность достичь таких же положительных результатов после переноса опыта на иные сферы медицинского вмешательства», - сообщают авторы исследования.
Кардиологи совместно с иллюстраторами создали комикс на 15 страниц, в котором описали работы по катетеризации сердца. В целях исследования преимуществ этого метода взаимодействия с клиентами, 121 человеку рассказали подробности о предстоящей операции. Для этого были использованы три метода. Первый предусматривал информирование перед самим проведением хирургического вмешательства. Второй – разговор с пациентов при медсобеседовании с предоставлением официального информлиста. Третий – с использованием комикса.
Группа исследователей оценила эффективность понимания пациентами операции, уровень тревожности и удовлетворенность предоставленным объяснением. Как продемонстрировали результаты изыскания, просмотр комикса оказался наиболее полезным во всех сферах: люди сумели дать правильные ответы на большую часть вопросов касательно хода работ врачей, уровня рисков, а также важных моделях поведения со стороны пациента. Опрошенные признались в уменьшении уровня беспокойства. Для 72% всех лиц, ознакомленных с операцией благодаря комиксам, процесс подготовки к катетеризации сердца был завершен успешно. У контрольной группы этот показатель составил всего 41%.
«Наше исследование смогло доказать высокую эффективность комиксов на медицинскую тематику в качестве учебного материала. В дальнейшем мы планируем определить, есть ли возможность достичь таких же положительных результатов после переноса опыта на иные сферы медицинского вмешательства», - сообщают авторы исследования.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:20