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Илья Яббаров пробудет на «Доме-2» до 55 лет

Участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров заявил, что пробудет на телестройке до 55 лет. Такие слова прозвучали в момент радости от того, что на шоу «Спаси свою любовь» им с Маргаритой Ларченко достались шикарные апартаменты.

Илья Яббаров пробудет на «Доме-2» до 55 лет


Илья Яббаров и Маргарита Ларченко вошли в число пар, переехавших с Поляны в новое шоу под названием «Спаси свою любовь», где им предстоит укрепить уже существующие отношения. Увидев, куда именно переселяют его с возлюбленной, Илья Яббаров заявил, что пробудет на телестройке до 55 лет как минимум.

Илья Яббаров пробудет на «Доме-2» до 55 лет


Разделить радость участника решила и Марина Африкантова, предложившая тому в будущем организовать ему эфирные похороны, раз уж он намерен пробыть там так долго. Мужчина идею поддержал и даже посмеялся, но зрители считают, что Яббаров вряд ли шутил, говоря, что останется в стенах «Дома-2» до старости.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:16

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