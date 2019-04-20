Илья Яббаров пробудет на «Доме-2» до 55 лет





Илья Яббаров и Маргарита Ларченко вошли в число пар, переехавших с Поляны в новое шоу под названием «Спаси свою любовь», где им предстоит укрепить уже существующие отношения. Увидев, куда именно переселяют его с возлюбленной, Илья Яббаров заявил, что пробудет на телестройке до 55 лет как минимум.Разделить радость участника решила и Марина Африкантова, предложившая тому в будущем организовать ему эфирные похороны, раз уж он намерен пробыть там так долго. Мужчина идею поддержал и даже посмеялся, но зрители считают, что Яббаров вряд ли шутил, говоря, что останется в стенах «Дома-2» до старости.