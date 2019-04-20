Домработница Виктории Романец опровергла слухи о своей карьере актрисы





В передаче «На самом деле», в студии которой появились известные экс-проектанты «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев, выступила женщина, назвавшаяся Людмилой Савчук, являющаяся в прошлом их помощницей по дому. После завершения выпуска у зрителей сложилось впечатление, что вся эта история наиграна и выдумана ради пиара, ведь в героине выпуска они узнали актрису Валентину Савчук.Позже бывшая домработница пары Виктории Романец и Антона Гусева всё же опровергла слухи о своей карьере актрисы и возмутилась тому, что мало кто обратил внимание на её историю и желание восстановить справедливость.