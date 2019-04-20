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Домработница Виктории Романец опровергла слухи о своей карьере актрисы

Домработница супружеской пары Виктории Романец и Антона Гусева опровергла слухи о своей карьере актрисы. Женщина уверяет, что на телевидение она попала впервые, чтобы рассказать то, что её беспокоит и наказать виновных.

Домработница Виктории Романец опровергла слухи о своей карьере актрисы


В передаче «На самом деле», в студии которой появились известные экс-проектанты «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев, выступила женщина, назвавшаяся Людмилой Савчук, являющаяся в прошлом их помощницей по дому. После завершения выпуска у зрителей сложилось впечатление, что вся эта история наиграна и выдумана ради пиара, ведь в героине выпуска они узнали актрису Валентину Савчук.

Домработница Виктории Романец опровергла слухи о своей карьере актрисы


Позже бывшая домработница пары Виктории Романец и Антона Гусева всё же опровергла слухи о своей карьере актрисы и возмутилась тому, что мало кто обратил внимание на её историю и желание восстановить справедливость.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:02

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