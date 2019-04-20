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Невеста Ильи Яббарова запустила собственную коллекцию пижам

Возлюбленная одного из самых скандальных героев телестройки «Дом-2» Ильи Яббарова – Маргарита Ларченко запустила собственную коллекцию пижам. По словам длинноволосой красавицы, она не намерена останавливаться на достигнутом.

Невеста Ильи Яббарова запустила собственную коллекцию пижам

Вчера Маргарита опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поспешила сообщить подписчикам, что ее коллекция наконец-таки готова.

«Мечты сбываются!» - подчеркнула Ларченко.

По словам невесты Яббарова, ее очень радует тот факт, что ее жизнь идет в правильном направлении. Впрочем, Рита отметила, что время от времени ей все-таки мешает «встречный ветер», однако она родилась на Севере, а это значит, что там все люди закаленные, и им не страшна «плохая погода».

«Речь, конечно, не о той погоде, которая сразу приходит в голову», - добавила Маргарита.


Невеста Ильи Яббарова запустила собственную коллекцию пижам

На данный момент Ларченко очень гордится тем, что все-таки осмелилась поставить перед собой цель, к которой в результате ей удалось прийти. К слову, у Маргариты уже появились новые цели и мечты.

Сейчас Рита планирует запустить собственную коллекцию купальников, поэтому в ближайшее время намерена поехать к девушке, которая помогала ей воплотить в жизнь ее первую цель.

Нужно сказать, что мало кто поддержал цели Маргариты. Многие читатели в очередной раз набросились на девушку с критикой, указывая ей на то, что она отобрала у сына Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) отца.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:00

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