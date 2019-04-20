Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
Игра Mortal Kombat 11 в скором времени будет выпущена для платформ PS4, Nintendo Switch, Xbox One, а также PC. При этом британским поклонникам франшизы удалось получить копию популярного файтинга досрочно.
Официальный релиз игры запланирован на 23 апреля. По данным портала Eurogamer, преимущество во времени для игроков из Великобритании удалось обеспечить благодаря деятельности интернет-магазинов, которые уже отправили продукт своим клиентам. Практически сразу после этого на YouTube распространили видео с записью элементов сюжетной линии из файтинга. Примечательно, что спойлеры появились не только в самих видео прохождения Mortal Kombat 11, но даже в названиях роликов и картинках-превью. Учитывая неоднозначное влияние подобного контента на ожидаемые продажи от 23 апреля, компания Warner Bros активно борется против появления видео. По заявкам правообладателя ролики на YouTube удаляются.
Пользователи уже проверили данные, записанные в файлах для Switch-версии игры, и обнаружили там список персонажей, которые могут быть введены несколько позднее при обновлении по механизму DLC. В нём оказались Ночной Волк, Шива, Джокер, Спаун, Терминатор, Синдел, Фуджин, Эш, а также Шанг Цунг. На сегодня только последний персонаж был официально анонсирован из всего приведенного списка.
Официальный релиз игры запланирован на 23 апреля. По данным портала Eurogamer, преимущество во времени для игроков из Великобритании удалось обеспечить благодаря деятельности интернет-магазинов, которые уже отправили продукт своим клиентам. Практически сразу после этого на YouTube распространили видео с записью элементов сюжетной линии из файтинга. Примечательно, что спойлеры появились не только в самих видео прохождения Mortal Kombat 11, но даже в названиях роликов и картинках-превью. Учитывая неоднозначное влияние подобного контента на ожидаемые продажи от 23 апреля, компания Warner Bros активно борется против появления видео. По заявкам правообладателя ролики на YouTube удаляются.
Пользователи уже проверили данные, записанные в файлах для Switch-версии игры, и обнаружили там список персонажей, которые могут быть введены несколько позднее при обновлении по механизму DLC. В нём оказались Ночной Волк, Шива, Джокер, Спаун, Терминатор, Синдел, Фуджин, Эш, а также Шанг Цунг. На сегодня только последний персонаж был официально анонсирован из всего приведенного списка.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:15