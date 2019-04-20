«Дом-2»: Татьяна Строкова копирует поведение Александры Черно
Татьяна Строкова копирует поведение Александры Черно. К такому выводу пришли поклонники реалити-шоу «Дом-2», ежедневно наблюдая за тем, как девушка доводит Даниила Сахнова до нервного срыва и конфликтует с коллективом.
Ни для кого не является секретом, что сейчас на Поляне происходит вынужденная смена состава. Так как теперь пять топовых пар телестройки будут участвовать во втором сезоне шоу «Спаси свою любовь», некоторым героям «Острова любви» пришлось экстренно покинуть Сейшельские острова и вернуться в Москву.
В их число вошла и Татьяна Строкова со своим возлюбленным Даниилом Сахновым, которых, по приезду в Периметр, заселили в апартаменты, где раньше жила Александра Черно и Иосиф Оганесян.
Стоит отметить, что Таня с Даней только на днях помирились и пообещали друг другу, что будут делать все возможное для того, чтобы сохранить свои отношения и хорошее общение с коллективом. Впрочем, судя по сегодняшнему эфиру, Строковой куда важнее любви и уважения Сахнова рейтинги шоу.
Татьяна, как и Александра, которая не единожды в открытую призналась, что ей нравится провоцировать конфликты, принялась нелицеприятно высказываться в адрес избранницы Саймона Марданшина. Строкова отметила, что не понимает Анастасию Якуб, которая то и дело молчит на Лобных местах и не стремится высказать свое мнение и заступиться за свою же пару.
По мнению Тани, Настя просто стесняется того, что плохо владеет русским языком.
Ни для кого не является секретом, что сейчас на Поляне происходит вынужденная смена состава. Так как теперь пять топовых пар телестройки будут участвовать во втором сезоне шоу «Спаси свою любовь», некоторым героям «Острова любви» пришлось экстренно покинуть Сейшельские острова и вернуться в Москву.
В их число вошла и Татьяна Строкова со своим возлюбленным Даниилом Сахновым, которых, по приезду в Периметр, заселили в апартаменты, где раньше жила Александра Черно и Иосиф Оганесян.
Стоит отметить, что Таня с Даней только на днях помирились и пообещали друг другу, что будут делать все возможное для того, чтобы сохранить свои отношения и хорошее общение с коллективом. Впрочем, судя по сегодняшнему эфиру, Строковой куда важнее любви и уважения Сахнова рейтинги шоу.
Татьяна, как и Александра, которая не единожды в открытую призналась, что ей нравится провоцировать конфликты, принялась нелицеприятно высказываться в адрес избранницы Саймона Марданшина. Строкова отметила, что не понимает Анастасию Якуб, которая то и дело молчит на Лобных местах и не стремится высказать свое мнение и заступиться за свою же пару.
По мнению Тани, Настя просто стесняется того, что плохо владеет русским языком.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:49