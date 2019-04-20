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Руководство «Дома-2» начало баттл между Майей Донцовой и Мариной Африкантовой

Руководство «Дома-2» неожиданно объявило о начале баттла между Майей Донцовой и Мариной Африкантовой. Ранее подобное уже происходило между сёстрами Рапунцель, которые готовы были на всё, чтобы собрать за сутки большее число подписчиков.

Руководство «Дома-2» начало баттл между Майей Донцовой и Мариной Африкантовой


Руководство»Дома-2» придумало новый способ привлечь внимание публики к некоторым участникам. Из-за своей занятости личными отношениями Марина Африкантова и Майя Донцова перестали приносить реалити-шоу хорошие рейтинги, а потому редакторы проекта объявили о начале баттла между девушками.

Руководство «Дома-2» начало баттл между Майей Донцовой и Мариной Африкантовой


Победительницей станет та, которая наберёт за сутки большее число подписчиков в своём аккаунте в Instagram. Фолловеры сделали вывод, что таким образом руководство «Дома- 2» просто надеется рассорить девушек и привлечь к просмотру эфиров побольше зрителей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:39

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