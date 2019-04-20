Руководство «Дома-2» начало баттл между Майей Донцовой и Мариной Африкантовой
Руководство «Дома-2» неожиданно объявило о начале баттла между Майей Донцовой и Мариной Африкантовой. Ранее подобное уже происходило между сёстрами Рапунцель, которые готовы были на всё, чтобы собрать за сутки большее число подписчиков.
Руководство»Дома-2» придумало новый способ привлечь внимание публики к некоторым участникам. Из-за своей занятости личными отношениями Марина Африкантова и Майя Донцова перестали приносить реалити-шоу хорошие рейтинги, а потому редакторы проекта объявили о начале баттла между девушками.
Победительницей станет та, которая наберёт за сутки большее число подписчиков в своём аккаунте в Instagram. Фолловеры сделали вывод, что таким образом руководство «Дома- 2» просто надеется рассорить девушек и привлечь к просмотру эфиров побольше зрителей.
Руководство»Дома-2» придумало новый способ привлечь внимание публики к некоторым участникам. Из-за своей занятости личными отношениями Марина Африкантова и Майя Донцова перестали приносить реалити-шоу хорошие рейтинги, а потому редакторы проекта объявили о начале баттла между девушками.
Победительницей станет та, которая наберёт за сутки большее число подписчиков в своём аккаунте в Instagram. Фолловеры сделали вывод, что таким образом руководство «Дома- 2» просто надеется рассорить девушек и привлечь к просмотру эфиров побольше зрителей.