Руководство «Дома-2» начало баттл между Майей Донцовой и Мариной Африкантовой





Руководство»Дома-2» придумало новый способ привлечь внимание публики к некоторым участникам. Из-за своей занятости личными отношениями Марина Африкантова и Майя Донцова перестали приносить реалити-шоу хорошие рейтинги, а потому редакторы проекта объявили о начале баттла между девушками.Победительницей станет та, которая наберёт за сутки большее число подписчиков в своём аккаунте в Instagram. Фолловеры сделали вывод, что таким образом руководство «Дома- 2» просто надеется рассорить девушек и привлечь к просмотру эфиров побольше зрителей.