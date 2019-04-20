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Наталья Шаронова скрывает под длинными волосами большие уши

Пришедшая в периметр к Захару Саленко на «Дом-2» Наталья Шаронова скрывает под длинными волосами большие уши. В этом модель уличили зрители, обратившие внимание на то, что внешность девушки далека от идеала.

Наталья Шаронова скрывает под длинными волосами большие уши


Не так давно в периметре «Дома-2» появилась новая девушка по имени Наталья Шаронова, которая пришла на реалити-шоу, чтобы покорить сердце молодого Захара Саленко. Некоторое время многие зрители не могли понять, что же такого нашла в участнике модель и победительница многих конкурсов красоты, но теперь публика заметила, что и сама Шаронова далека от идеала.

Наталья Шаронова скрывает под длинными волосами большие уши


Наблюдательные поклонники «Дома-2» обратили внимание на то, что девушка скрывает под постоянно распущенными длинными волосами большие уши, которые явно не украшают её. Теперь у публики появились сомнения насчёт честности результатов конкурсов красоты, в которых побеждала Наталья Шаронова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:37

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