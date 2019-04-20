Наталья Шаронова скрывает под длинными волосами большие уши





Не так давно в периметре «Дома-2» появилась новая девушка по имени Наталья Шаронова, которая пришла на реалити-шоу, чтобы покорить сердце молодого Захара Саленко. Некоторое время многие зрители не могли понять, что же такого нашла в участнике модель и победительница многих конкурсов красоты, но теперь публика заметила, что и сама Шаронова далека от идеала.Наблюдательные поклонники «Дома-2» обратили внимание на то, что девушка скрывает под постоянно распущенными длинными волосами большие уши, которые явно не украшают её. Теперь у публики появились сомнения насчёт честности результатов конкурсов красоты, в которых побеждала Наталья Шаронова.