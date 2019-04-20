Артем Сорока отказался от симпатии к Юлии Белой из-за ее прошлого





Как стало известно, телеведущие «Дома-2» в очередной раз «проиграли», когда понадеялись на то, что Сороке наконец-таки посчастливится построить в Периметре крепкие и продолжительные отношения с новенькой участницей реалити-шоу.Нужно сказать, что у Влада Кадони и Ксении Бородиной накопилось очень много претензий к талантливому музыканту, однако мировоззрение, по которому на сегодняшний день Артем выбирает себе спутницу, многие телезрители «Дома-2» целиком и полностью поддерживают.На днях Сорока во время Лобного места заявил, что отказывается от симпатии к Юлии, так как узнал, чем девушка занималась до прихода на телепроект. Оказывается, что ранее Белая работала в том же направлении, что и бывшая участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова.Отметим, что в свое время Сорока встречался с Овсянниковой, но после ее выгона за ворота не стал уходить за ней, указав на то, что не видит будущего с пассией.Сейчас, по словам Артема, он ищет себе девушку, которую сможет увезти к себе домой в Белоруссию, чтобы познакомить с бабушкой и родителями. К слову, не так давно этой девушкой могла стать Ирина Пинчук, которую Сорока пригласил в свой родной город, чтобы вместе встретить Новый 2019 год.