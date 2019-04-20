Ученые рассказали о вреде чрезмерного «комплексного лечения» для человеческого организма





Некоторые люди, страдающие от того или иного заболевания, после посещения врача начинают причитать, что доктор прописал мало медикаментов. После жалоб недовольных пациентов медики назначают больше препаратов. Ученые сообщают, что такое «комплексное лечение» не всегда идет на пользу больному. В случае, если употребляемых человеком лекарств слишком много, последствия подобного могут негативно отразиться на работе многих органов.По словам представителей мира науки, следует помнить о том, что некоторые лекарственные средства являются несовместимыми друг с другом. «Комплексное лечение» также прилично «бьет по карману».Ученые не рекомендуют злоупотреблять различными биологическими добавками, которые сейчас так популярны. Это связано с тем, что точно неизвестно, какие именно вещества содержатся в данных продуктах на самом деле.