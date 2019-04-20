Евгения Феофилактова посмеялась над позором Антона Гусева и его жены





Евгения Феофилактова, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, посмеялась над недавним позором своего экс-супруга Антона Гусева. Оказалось, что модель, как и другие зрители, наблюдала за скандальным эфиром передачи «На самом деле», героями которого и стали Виктория Романец с мужем.Со слов Евгении Феофилактовой, она уже устала от того, что у неё всегда спрашивают что-то о бывшем муже, но, говоря о его новом позоре, не удержалась и назвала экс-возлюбленного фриком, желающим прославиться любыми путями.