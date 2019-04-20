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Евгения Феофилактова посмеялась над позором Антона Гусева и его жены

Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Евгения Феофилаткова посмеялась над позором экс-супруга Антона Гусева и его новой жены. Модель назвала мужчину обычным фриком, который лишь смешит её своими новыми выходками.

Евгения Феофилактова посмеялась над позором Антона Гусева и его жены


Евгения Феофилактова, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, посмеялась над недавним позором своего экс-супруга Антона Гусева. Оказалось, что модель, как и другие зрители, наблюдала за скандальным эфиром передачи «На самом деле», героями которого и стали Виктория Романец с мужем.

Евгения Феофилактова посмеялась над позором Антона Гусева и его жены


Со слов Евгении Феофилактовой, она уже устала от того, что у неё всегда спрашивают что-то о бывшем муже, но, говоря о его новом позоре, не удержалась и назвала экс-возлюбленного фриком, желающим прославиться любыми путями.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:14

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