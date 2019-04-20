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Новички «Дома-2» не вытягивают эфиры

Новенькие участники реалити-шоу «Дом-2» не вытягивают эфиры. К таким выводам пришли многочисленные телезрители, наблюдая за последними сериями скандально-известной телестройки.

Новички «Дома-2» не вытягивают эфиры

Ни для кого не является секретом, что недавно на проекте «Дом-2» произошла вынужденная смена состава. Участников первого сезона «Спаси свою любовь» без объяснений оправили за ворота, а на их место взяли «старожилов» реалити, которые сами, как оказалось, были не готовы к такому повороту событий.

Сейчас в Периметр привели несколько новеньких героев, а с Сейшельских островов на Поляну перевезли парочек, которыми хоть немного интересуются фанаты «Дома-2». Впрочем, поклонники телестройки убеждены, что даже таким участникам, как Саймон Марданшин, Милена Безбородова и Наталья Шаронова не удастся заинтересовать телезрителей.

Новички «Дома-2» не вытягивают эфиры

Чего только стоит сегодняшний выпуск реалити-шоу «Дом-2», который не удалось спасти даже многочисленными проектными конкурсами и ссорой Марданшина и Анастасии Якуб. В социальных сетях продолжают появляться комментарии о том, что администрация телестройки «прогадала», когда «переметнула» таких парочек, как Александру Черно и Иосифа Оганесяна, а также Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко на новый проект.

По мнению телезрителей, «Дом-2» держался на скандалах Черно и Оганесяна и постоянных темах о том, что Рапунцель и Дмитренко не могут примириться с мамами. К слову, поклонники реалити-шоу предполагают, что если руководство в ближайшее время ничего не поменяет, рейтинги проекта могут упасть до критичной отметки.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:54

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