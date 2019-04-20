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Андрей Черкасов опроверг слухи о том, что Оля Рапунцель и Дима Дмитренко покинули «Дом-2»

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов опроверг информацию о том, что «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко навсегда покинуло Периметр. По словам телезвезды, эта парочка покинет телестройку «последними».

Андрей Черкасов опроверг слухи о том, что Оля Рапунцель и Дима Дмитренко покинули «Дом-2»

Не так давно в социальных сетях появилось сообщение о том, что якобы Рапунцель и Дмитренко больше не являются участниками телепроекта «Дом-2». Об этом, кстати, рассказал и сам Дмитрий, который опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий Stories, где заявил, что они с Ольгой покинули шоу.

Дмитренко решил обойтись без подробностей и на многочисленные вопросы поклонников на эту тему просто не стал отвечать. На протяжении нескольких дней зрители «Дома-2» находились в неведении, ведь до конца так и не могли понять, почему «бренды» покинули Периметр.

Андрей Черкасов опроверг слухи о том, что Оля Рапунцель и Дима Дмитренко покинули «Дом-2»

И вот на днях прокомментировал слухи об уходе Рапунцель и Дмитренко один из ведущих телестройки. У Черкасова поинтересовались, правда ли, что Ольга и Дмитрий на самом деле больше не являются героями «Дома-2». Нужно сказать, что Андрей не стал затягивать с ответом и заявил, что все это всего лишь очередные слухи.

Андрей Черкасов опроверг слухи о том, что Оля Рапунцель и Дима Дмитренко покинули «Дом-2»

Также Черкасов подчеркнул, что просто-таки убежден в том, что Рапунцель и Дмитренко покинут реалити-шоу «Дом-2» «последними». Многие зрители вспомнили, как Ольга и Дмитрий не единожды говорили в эфирах, что находятся на проекте только для того, чтобы накопить на квартиру в Москве.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:25

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