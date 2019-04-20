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У Тимура Батрутдинова заметили кружку с изображением Ольги Бузовой

У известного российского комедийного актера, телеведущего и резидента юмористической телепередачи «Comedy Club» Тимура Батрутдинова заметили кружку с изображением поющей телеведущей Ольги Бузовой. По мнению фолловеров, роман у знаменитостей все-таки был.

У Тимура Батрутдинова заметили кружку с изображением Ольги Бузовой

Не секрет, что Бузова по-прежнему является одной из завидных невест в России. По словам Ольги, за ее сердце борется очень много мужчин, но, похоже, у этих «рыцарей» попросту нет шансов.

Отметим, что на протяжении последнего года в социальных сетях время от времени появляются слухи о том, что Бузову и Батрутдинова на самом деле связывают вовсе не дружеские отношения, а роман. В свое время Ольга и Тимур даже вместе отдыхали, где то и дело намекали, что находятся в шаге от чего-то большего.

На днях в Сети появился свежий выпуск юмористического шоу под названием «Ошуительное Хоу». Известно, что этот проект ведут два лучший друга, а по совместительству и одни из самых ярких героев телепрограммы «Comedy Club» - Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.

У Тимура Батрутдинова заметили кружку с изображением Ольги Бузовой

Каким же шоком для зрителей было увидеть, что Тимур пьет чай с кружки, на которой изображено лицо Ольги. По мнению поклонников Бузовой и Батрутдинова, таким образом шоумен, сам того не понимая, подтвердил, что на самом деле состоял в отношениях с новоявленной певицей.

Впрочем, некоторые фолловеры убеждены, что Ольга и Тимур по-прежнему встречаются и просто скрывают свои отношения от общественности. К слову, Батрутдинов до сих пор не прокомментировал тот факт, что пьет чай из кружки, на которой изображена Бузова, несмотря на многочисленные вопросы подписчиков.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:05

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