У Тимура Батрутдинова заметили кружку с изображением Ольги Бузовой
У известного российского комедийного актера, телеведущего и резидента юмористической телепередачи «Comedy Club» Тимура Батрутдинова заметили кружку с изображением поющей телеведущей Ольги Бузовой. По мнению фолловеров, роман у знаменитостей все-таки был.
Не секрет, что Бузова по-прежнему является одной из завидных невест в России. По словам Ольги, за ее сердце борется очень много мужчин, но, похоже, у этих «рыцарей» попросту нет шансов.
Отметим, что на протяжении последнего года в социальных сетях время от времени появляются слухи о том, что Бузову и Батрутдинова на самом деле связывают вовсе не дружеские отношения, а роман. В свое время Ольга и Тимур даже вместе отдыхали, где то и дело намекали, что находятся в шаге от чего-то большего.
На днях в Сети появился свежий выпуск юмористического шоу под названием «Ошуительное Хоу». Известно, что этот проект ведут два лучший друга, а по совместительству и одни из самых ярких героев телепрограммы «Comedy Club» - Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.
Каким же шоком для зрителей было увидеть, что Тимур пьет чай с кружки, на которой изображено лицо Ольги. По мнению поклонников Бузовой и Батрутдинова, таким образом шоумен, сам того не понимая, подтвердил, что на самом деле состоял в отношениях с новоявленной певицей.
Впрочем, некоторые фолловеры убеждены, что Ольга и Тимур по-прежнему встречаются и просто скрывают свои отношения от общественности. К слову, Батрутдинов до сих пор не прокомментировал тот факт, что пьет чай из кружки, на которой изображена Бузова, несмотря на многочисленные вопросы подписчиков.
Не секрет, что Бузова по-прежнему является одной из завидных невест в России. По словам Ольги, за ее сердце борется очень много мужчин, но, похоже, у этих «рыцарей» попросту нет шансов.
Отметим, что на протяжении последнего года в социальных сетях время от времени появляются слухи о том, что Бузову и Батрутдинова на самом деле связывают вовсе не дружеские отношения, а роман. В свое время Ольга и Тимур даже вместе отдыхали, где то и дело намекали, что находятся в шаге от чего-то большего.
На днях в Сети появился свежий выпуск юмористического шоу под названием «Ошуительное Хоу». Известно, что этот проект ведут два лучший друга, а по совместительству и одни из самых ярких героев телепрограммы «Comedy Club» - Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.
Каким же шоком для зрителей было увидеть, что Тимур пьет чай с кружки, на которой изображено лицо Ольги. По мнению поклонников Бузовой и Батрутдинова, таким образом шоумен, сам того не понимая, подтвердил, что на самом деле состоял в отношениях с новоявленной певицей.
Впрочем, некоторые фолловеры убеждены, что Ольга и Тимур по-прежнему встречаются и просто скрывают свои отношения от общественности. К слову, Батрутдинов до сих пор не прокомментировал тот факт, что пьет чай из кружки, на которой изображена Бузова, несмотря на многочисленные вопросы подписчиков.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:05